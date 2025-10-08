Man United Last: Gary Neville se dirige a Ruben Amorim como ‘Next Red Devil Manager’

El avance internacional ha hecho poco para suprimir las especulaciones sobre el futuro de Ruben Amorim en el Manchester United, ahora que la posición del entrenador portugués aún está siendo amenazada.

Gary Neville y Paul Scholes han cuestionado el mandato de Ruben Amorim en Man United (Imagen: Getty)

La leyenda del Manchester United, Gary Neville, aún no deja ir a Ruben Amorim, a pesar de tres victorias en el hogar consecutivas que otorgan temporalmente al gerente. Eso es después de que varios comentarios recientes de Amorim Marcel habían engañado cuando los Red Devils regresaron a la cima.

Mientras tanto, Paul Scholes ha designado a su candidato preferido para hacerse cargo de la batuta de Amorim cuando lo despiden. El avance internacional puede verse como un descanso para respirar para el gerente atacado, pero hay especulaciones sobre quién podría entrar en los zapatos de Amorim si obtiene el zapato.

Al igual que Neville, Scholes quiere cambiar en su antiguo club, pero defiende una transición más fuerte. El CABALLEROS Se sumerge en los últimos titulares, en los que United se esfuerza por volver más fuerte después de una interrupción de dos semanas.

Neville está preocupado por la mentalidad de Amorim y United

Aunque entran en paz después de una victoria por 2-0 sobre Sunderland, las circunstancias en United no son del todo positivas. Esto es después de que Amorim criticó a la prensa antes de esa reunión, lo que implica que la supervisión continua de la formación 3-4-3 que continúa utilizando tiene un impacto negativo en su equipo.

«Mis jugadores, te garantizo, escuchan todas las opiniones y las ponen porque no ganamos competiciones», dijo Amorim antes de la competencia en Sunderland. «Tienen que creer en mí. Así que mi mayor problema es que mis jugadores creen en ti cuando dices que el problema de nuestro equipo es el sistema».

La crítica del sistema amorim y la cuestión de si United tiene los jugadores adecuados para implementarlo con éxito es consistente. Sin embargo, Neville se centró en el equipo actual, junto con el gerente, porque cultivaron una «mentalidad excusante».

Amorim continúa mirando bien ahora que United está comenzando el avance internacional (Imagen: Vince Mignott/MB Media, Getty Images)

«Si los expertos profundizan en la cabeza, no debes jugar para el club», dijo a Sky Sports esta semana. Algunos pueden afirmar que el nivel de control hoy en día difiere de la propia carrera de Marcel, pero la primera derecha aún supera su experiencia personal para ilustrar cómo incluso los talentos jóvenes e inexpertos pueden superar los comentarios.

Añadió: «¿La gente no recuerda que Alan Hansen nos criticó cuando llegamos como niños pequeños y dijo que no puedes ganar nada con los niños? Ese era en ese momento el mejor defensor central de todos los tiempos que hablaba de nosotros como si lo supiéramos, eras inferior y no lo suficientemente bueno».

La condena de Marcel fue dirigida contra el equipo de Amorim y el propio entrenador en jefe. El ex internacional inglés atacó a los jugadores porque permitieron que tales críticas influyan en sus expresiones, suponiendo que los comentarios de Amorim fueran realmente precisos.

Neville ha pedido a los jugadores de United que sean mentalmente más fuertes, y sugirió que Amorim creó una «mentalidad excusante». (Imagen: Getty Images)

Se preguntó: «¿No piensan que fuimos criticados durante nuestras carreras de fútbol? Lo siento, juegas para el Manchester United, es parte del territorio, tienes que ir un paso más allá».

La actitud firme de amorim para defender su formación favorita ha sido un tema importante de conversación. Sin embargo, Neville calificó la peligrosa situación de United desde una perspectiva más amplia e insistió tanto en el jefe como en su equipo para simplemente asegurar victorias con todos los medios posibles.

«Han estado desesperados en el sistema», agregó. «Si no es el sistema, entonces los jugadores son un problema, el gerente es un problema, todo es un problema si pierdes los partidos de fútbol en el nivel que han jugado».

Scholes identifica el sucesor amorim ideal

Ahora que se está acercando a su aniversario único como gerente en Old Trafford, hay un intenso debate sobre cuánto tiempo permanecerá Amorim. Pero si Sir Jim Ratcliffe decide que es hora de un cambio de guardia, entonces Scholes sabe a quién le gustaría tener al timón.

Y el once ganador de la Premier League no dudó cuando el tema se discutió en el último episodio de The Overlap. Cuando un fan sugirió que United podría causar un cambio durante el partido internacional, Scholes respondió rápidamente con su elección. «Eddie Howe, Eddie Howe», dijo. ‘No estoy seguro de su tamaño [assistant manager Jason Tindall]Pero ciertamente él. «

Scholes ha mencionado al jefe de Newcastle, Eddie Howe, como su sucesor ideal de Amorim (Imagen: Adrian Dennis/AFP a través de Getty Images)

Scholes está claramente impresionado por la transformación de Howe de Newcastle y cree que el gerente puede igualar un éxito en Old Trafford. Es cierto que el aumento en las urranas en la jerarquía de la Premier League corresponde a la adquisición del club por parte del PIF saudí, pero su récord dice mucho, independientemente de este apoyo.

Howe mantiene una tasa de ganancias del 50.31% en Newcastle, que es el mejor desempeño de cada gerente de Magpies permanente que solo está activo en la Premier League ya que la primera oficina de Kevin Keegan terminó en 1997. Dados sus logros con la riqueza que su propiedad saudita arrojó, hay razón para creer que Scholes es correcto si él sugiere que él podría ser el que podría usar el UNITITS de más efectivamente.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle los mejores informes y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede enviar todas las últimas noticias y los mejores análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir todas las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis de expertos, entonces definitivamente vea que nuestro Manchester es rojo-podcast. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes ver YouTube.