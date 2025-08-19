Man United inmediatamente bateó tres revistas de transferencia después de una dolorosa derrota del Arsenal

Manchester United representa un final ocupado en la ventana de transferencia mientras el club está trabajando en recortar jugadores excedentes del equipo de Ruben Amorim para el día de la fecha límite

Ruben Amorim querrá que diferentes jugadores del Manchester United sellaran los movimientos de Old Trafford antes del día de la fecha límite (Imagen: Stu Forster/Getty Images)

Manchester United mostró signos de mejora en su derrota por el Arsenal, pero el lado de Ruben Amorim todavía tiene mucho trabajo por hacer en la ventana de transferencia.

Los fanáticos del United vieron a sus tres nuevos atacantes durante su aterradora derrota para los Gunners, con Matheus Cunha en particular ganando cumplidos para el club en su debut en la competencia. Sin embargo, no fue suficiente para que United se saliera con una parte de los puntos, pero como un error del portero Altay Bayindir, Riccardo Calafiori anotó el único gol del partido.

Fuera del campo, United todavía quiere cambiar a diferentes jugadores a requisitos y abordar su situación de portero. Sin embargo, el club ha enfrentado algunos contratiempos en sus planes de transferencia.

Decisión de Jadon Sancho

Según los informes, Roma ofreció alrededor de £ 20 millones para el extremo Jadon Sancho. El internacional de Inglaterra ha expresado el deseo de abandonar Old Trafford después de que Chelsea ha elegido no hacer el movimiento de préstamos Sancho de forma permanente.

Los informes en Italia han afirmado que United ya ha llegado a un acuerdo con Roma con respecto a un primer acuerdo de préstamo con la obligación de comprar. Sin embargo, Corriere Dello Sport informa que Sancho todavía tiene que comprometerse a convertirse en miembro de Roma.

El gerente Gian Piero Gasperini habría hablado con Sancho sobre sus planes para que el extremo formara parte de su equipo. Mientras tanto, Roma también está trabajando en un movimiento para Leon Bailey de Aston Villa.

El Daily Mail ha informado que los salarios de Sancho han retrasado las negociaciones con Roma. Según los informes, Besiktas, administrado por el ex United Baas Ole Gunnar Solskjaer, están interesados en Sancho este verano.

Jadon Sancho ganó la Liga de la Conferencia Europa con Chelsea con Chelsea la temporada pasada (Imagen: Nicolò Campo/LighTrocket a través de Getty Images)

Rasmus Hojlund Transfer Twist

Se dice que Rasmus Hojlund es un objetivo potencial para Fulham, pero el delantero quiere reconstruir su carrera en la Premier League cuando deja United. El jugador de 22 años ha expresado previamente su deseo de permanecer en el club, pero fue omitido del equipo de la jornada para el primer partido de la temporada contra el Arsenal.

El Daily Mail declaró que Hojlund se ha convertido en un posible objetivo para Fulham si Atalanta busca Rodrigo Muniz. Sin embargo, los blancos se enfrentan a la competencia de AC Milan, que han ofrecido un costo de préstamo de £ 4.5 millones con una opción para comprar por £ 39 millones, y Hojlund dijo que se mudó al extranjero.

El director deportivo de Milán, Igli Tare, ha confirmado el interés del club en el delantero Unido, como le dijo a MediaSet: «Hojlund es una buena opción para nosotros. Pensamos en él, pero en el mercado de transferencias nunca se sabe lo que podría suceder».

De Spiegel, sin embargo, informa que la esperanza de United de que Milán satisfaga su aprecio por Hojlund se basa en parte en el futuro de Dusan Vlahovic. El delantero de la Juventus se considera el objetivo más alto de Milán, pero el club debe ser nuevamente sobre una tarifa o contrato, aunque un desarrollo positivo las oportunidades de Hojlund para convertirse en miembro de Milán.

Rasmus Hojlund fue omitido el domingo fuera del equipo del Manchester United (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Inter Milán podría manejar el guardián -klap

Amorim hizo el atrevido llamado para elegir Bayindir contra el Arsenal para Onana, pero fue una decisión que enfatizó los problemas del equipo con el portero. United está vinculado a un movimiento para Gianluigi Donnarumma de PSG, pero Senne Lammens de Amberes es un objetivo alternativo.

El jugador de 23 años se estableció la temporada pasada como la primera opción del club belga. La última noticia, que atribuye un crédito a una tasa de interés, ha afirmado previamente que está «claro como claro», Lammens abandonará el club este verano. Antwerp ya ha firmado su reemplazo y ha colocado un precio de £ 17.2 millones en el portero.

Sin embargo, el lado de Amorim puede obtener un golpe en su esperanza de asegurar los servicios de Lammens, donde el informe Telegraaf que Inter debe firmar el tapón de disparo. La salida belga HLN afirma que los gigantes italianos consideran a Lammens como un posible sucesor de Yann Sommer, de 36 años.

Amberes -ejeekeeper Senne Lammens es un objetivo reportado para el Manchester United y el Inter de Milán (Imagen: Joris se refiere/Agencia BSR/Getty Images)

Este

Alejandro Garnacho es uno de los diferentes jugadores que han informado al club sobre su deseo de salir de United. El jugador de ala compartió su frustración memorable después de que fue mencionado en el banco la temporada pasada para la final de la Europa League.

Garnacho, de 21 años, es un objetivo para Chelsea y se afirma que ya ha acordado las condiciones personales. United, sin embargo, exige alrededor de £ 50 millones para el muy apreciado Wing Player. El club cree que el valor de Garnacho debe reflejar el Chelsea de £ 52 millones que se recibió para la venta de Noni Madueke al Arsenal.

Mientras que United está esperando una variedad de Chelsea, ha habido una señal de que el fanático actual se siente frente a Garnacho. El domingo, un retrato de Garnacho cerca de Old Trafford se hizo ilegible por lo que parecía ser una ‘X’ sobre la cara del argentino.