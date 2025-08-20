Man United identifica £ 26 millones alternativa de transferencia de Carlos Baleba como ‘preocupaciones’ elevadas por encima del objetivo

El último Manchester United transfiere noticias y rumores sobre Morten Hjulmand y Lucien Agoume.

Man UTD Morten Hjulmand en acción para CP deportivo. (Imagen: Getty Images)

Manchester United vuelve a la acción cuando viajan a Fulham el domingo. El equipo de Ruben Amorim puede haber perdido su cortina de la Premier League -Raiser, cayendo a una derrota por 1-0 contra el Arsenal, pero hubo numerosos aspectos positivos para que los Rojos eliminaran la ejecución.

Matheus Cunha y Bryan Mbeumo fueron impresionantes, en el debut, mientras que la parte posterior, tres no habían puesto un gran pie mal contra un fuerte arsenal XI. Riccardo Calafiori resultó ser el ganador de la competencia, aunque el portero de segunda elección, Altay Bayindir, se habría frustrado por su papel en el objetivo.

Lo siguiente para United es un viaje a Craven Cottage este fin de semana. El equipo de Marco Silva comenzó su campaña con un empate 1-1 contra Brighton el sábado, con Rodrigo Muniz anotó un ecualizador de tiempo de parada para los blancos.

Mientras tanto, United puede estar activo en el mercado que quiere fortalecer a su equipo, con un nuevo centrocampista y un portero son sus áreas más importantes para apuntar.

Con eso en mente La noticia de la noche de Manchester tiene Ver las últimas noticias de transferencia sobre United;

Hjulmand requiere

Manchester United teme que cumplir con los requisitos de Sporting CP para Morten Hjulmand pueda influir en sus planes antes del final de la ventana para firmar a Carlos Baleba desde Brighton el próximo verano, según Givemesport.

Las cifras influyentes detrás de escena están reforzando si deberían negociar negociaciones con deportes o centrarse en objetivos alternativos.

Hjulmand tiene una cláusula de liberación en la región de £ 69 millones en su contrato. Aunque United podría activar eso y firmar el Dinamarca Internacional, no quieren comer en su presupuesto para el próximo año.

Por lo tanto, United es consciente de que gastar grandes tierras de Hjulmand puede dañar su intento de aterrizar en 12 meses, por ejemplo.

Manchester Evening News dice: Creo que United sería inteligente para evitar que gaste £ 69 millones en Hjulmand y, a su vez, esperando la firma de Baleba el próximo verano. El Brighton Starlet tendría años adicionales de experiencia en la Premier League y estaría más equipado para ser el compañero de ensueño de Bruno Fernandes.

Para no decir que Baleba no dolería directamente en el centro del campo de United, pero si tienen que esperar un año para firmarlo, deberían hacerlo en lugar de estimular sus posibilidades trayendo a Hjulmand.

Baleba alternativa

Después de haber aceptado que no tenían el dinero para firmar a Carlos Baleba, parece que el Manchester United, posiblemente, ha identificado una alternativa mucho más barata.

Según Orgullobiri Sevilla, a través de Sport Witness, United va por Lucien Agoume. Tiene una cláusula de liberación de £ 35 millones en su contrato de Sevilla y, aunque el lado de La Liga está preparado para aceptar un suministro más bajo, no le permiten irse por menos de £ 26 millones. El informe declaró que el ‘Manchester United viene’, pero también se afirma que otros clubes públicos de la Premier League están interesados.

La noticia de la noche de Manchester dice: Aunque la cláusula de liberación de £ 69 millones de Hjulmand puede obstaculizar un chapuzón para Baleba el próximo verano, es posible que Agoume esté firmado por menos de la mitad del precio para el final de la ventana de transferencia, no hay influencia en la reubicación del Camerún.

Si ese es el caso, y United, Agoume puede obtener este verano y Baleba en 2026, entonces los Rojos deberían hacerlo. Sería una compañía astuta, porque Agoume puede fortalecer United Middield desde el principio.

Kick -Off -Man United Pre -Season Guide 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos la atención en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.