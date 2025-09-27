Man United Icon Wayne Rooney termina un nuevo papel solo unos días después de la admisión de Brave Colen

Wayne Rooney se representa en Londres como parte de una nueva campaña publicitaria para calaveras del palacio, solo unos días después de admitir que estaría «muerto» si no fuera por un amor juvenil Colen

Wayne Rooney juega un nuevo papel (Imagen: haga clic en Noticias y medios)

El ícono del Manchester United, Wayne Rooney, ha sido visto junto a superestrellas y celebridades deportivas, solo unos días después de que él sea valiente por sus luchas con la dependencia del alcohol.

Los tres Leones y Red Devils -legend fueron fotografiados en South Londs, acompañados por personas como Chelsea -Capitein Reece James y el capitán femenino de Inglaterra Leah Williamson. El artista de Grime Giggs también estuvo presente durante una sesión promocional para Palace Skateboards.

La aparición de Rooney en la campaña se produjo en la misma semana que entregó una entrevista sincera sobre su constante lucha contra el consumo de alcohol. El jugador de 39 años ha reconocido una lucha despiadada con el alcohol y su esposo Colen acreditado con posible su vida en sus años de juventud, informa De Spiegel.

Durante su aparición en el podcast de Río Ferdinand, el ex delantero presenta abiertamente las medidas extremas que tomó para ocultar su adicción. Estos problemas incluso llegaron en el apogeo de sus legendarios días de partido en la Premier League, en el que anotó 208 goles tanto para United como para el club de la infancia Everton.

Él reveló: «Quería salir y disfrutar de mi tiempo con mis amigos y pasar una noche. Llegó a un punto en el que fui demasiado lejos, por supuesto que lo hizo. Ese fue un momento en mi vida en el que luché en masa en masa. Con alcohol.

«Lucha en masa y yo no pensamos que pudiera recurrir a nadie. Realmente no lo quería, porque no quería poner esa carga a nadie. Recuerdo que iba a entrenar y mis ojos estaban masticando chicles.

Rooney apareció junto al rapero Giggs en el evento (Imagen: haga clic en Noticias y medios)

«Simplemente bebí dos días seguidos. Ir a entrenar y el fin de semana anoté dos goles y luego volví y me dirigí a dos días juntos».

Rooney también ha acreditado a su amada esposa que rescatara su vida, lo que la suma: «Colen es enorme. Es malo porque somos dos hijos de Crxteth, y luego crecimos juntos y claramente comenzamos a salir y nos casamos y tenemos hijos.

«Pero cuando tenía 17 años, podía verlo, ella sabía mi mente y sabía que estaba un poco allí. Sabes, me encantó mi fútbol. Estaba obsesionada con el fútbol, ​​pero también me encantó una noche o lo que fuera.

«Lo vio muy temprano y lo revisó. Bueno, no lo revisó, pero me ayudó a controlar eso enormemente. Y a veces tienes:» ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no dices, no hagas esto o no hagas eso? «

Lioneses -Schipper Williamson también estaba en el lugar (Imagen: haga clic en Noticias y medios)

«Realmente creo que si ella no estaba allí, estaría muerto. Creo que. He cometido errores en el pasado, que están bien documentados y lo que sea, pero a veces soy un poco diferente y ella me mantiene en ese camino. Ella lo ha hecho durante 20 años».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.