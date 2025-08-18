Man United Icon ‘Tres palabras sobre la hija sobre la hija arrastrando con la camisa del arsenal

Manchester United cayó el domingo por la tarde para vencer al Arsenal en su primer partido de la Premier League

Paul Scholes ordenó a su hija que se quitara la camisa del arsenal (Imagen: Getty Images)

La leyenda Paul Scholes Van Manchester United ordenó a su hija que eliminara una camisa del Arsenal justo antes de la colisión de la Premier League del domingo.

El lado de Ruben Amorim organizó el atuendo de North -London en Old Trafford el domingo cuando ambos equipos comenzaron sus nuevas campañas. United finalmente sufrió una derrota, con la primera mitad del cabezazo de Riccardo Calafiori que ganó el triunfo para los Gunners.

Ese resultado difícilmente habría mejorado la disposición de Scholes después de una incómoda apertura de unos pocos momentos. Su hija Alicia, de 24 años, capturó la reacción de su padre cuando entró en la sala de estar con un suéter arsenal.

Y Scholes, de 50 años, dio una fuerte respuesta a su selección de vestuario e inmediatamente declaró: «Expandirlo». Ella rápidamente rechazó esa pregunta.

Alicia publicó un video en Instagram con la reacción de su padre con ella con una camisa del arsenal

Alicia representa uno de los tres descendientes que Scholes comparte con su esposo Claire Froggatt. También tienen el viejo hijo de 25 años, Arron, además de Aiden, de 20 años.

Alicia actualmente se esfuerza por una carrera de netball. Ella juega para London Pulse en la Netball Super League y también representa a Inglaterra a nivel internacional.

Scholes sin duda esperará que Alicia cambie su lealtad en el futuro cercano. Anteriormente pronunció optimismo con respecto a una campaña mejorada en Old Trafford esta temporada después de sus tristes impresiones en el período pasado.

Hablando para la apertura de la temporada del domingo, se dio cuenta: «Es difícil después de ser tan malo después del año pasado. Ahora las temporadas pueden cambiar. Vimos el año pasado con Nottingham Forest, no tiene que tardar de cinco a 10 años en regresar donde quieres estar.

«Aunque se ve mejor, sigo pensando que hay problemas con el equipo. El centro del campo, sé que ya no queremos pasar por eso. Pero los seis primeros. Creo que los seis primeros serían más que aceptables.

«Por mucho que tampoco quieras decir eso, siempre creo que el Manchester United debería luchar por lo mejor y luchar por lo más alto. Simplemente no estoy seguro. Creo que ahora hay demasiados buenos equipos.

«Creo que Liverpool, Chelsea y City son conscientes. Arsenal [as well]Ni siquiera llamé a Aston Villa, Newcastle. Creo que ahora hay mucha competencia para obtener los seis primeros. «

United regresa a la acción el fin de semana cuando hacen el viaje a Fulham el domingo por la tarde. Scholes esperará que Alicia no elija usar un suéter de cabaña esta vez.

