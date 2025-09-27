Man United Icon Rio Ferdinand lo abre para ayudar a la ‘ansiedad familiar’ en torno a las carreras

En la Premier League, se alentarán a los seguidores este fin de semana a hablar con sus hijos y seres queridos sobre su futura carrera durante el descanso

Ex-Centro de Manchester United Rio Ferdinand (Imagen: Andrew Kearns – Camera Sport a través de Getty Images)

La leyenda Rio Ferdinand, Manchester United, está estableciendo una nueva campaña este fin de semana para ayudar a poner fin al estigma en torno a los padres que discuten la carrera con sus hijos.

Antes de la promoción de la Premier League de este fin de semana, Ferdinand trabaja junto con Talking Futures para lanzar las fiestas de descanso. La idea es que los padres se sienten con sus hijos durante el descanso de 15 minutos para discutir más que solo tácticas, pero también sus planes para su futura carrera.

Además de hablar de futuros en línea, Ferdinand ha creado fuentes para preparar a los padres para lo que quizás sea una de las conversaciones más difíciles que pueden tener con sus adolescentes. Cuando se le preguntó por qué eligió complementar esta nueva iniciativa, el ex United Premier League y el ganador de la Liga de Campeones explicaron cómo quería terminar el pánico que tiene lugar cuando hablan de trabajos.

«Simplemente pensé que estaba en el dulce lugar de las personas que necesitan este tipo de información», explicó en una entrevista exclusiva con Deporte para hombres. «Tengo tres hijos adolescentes, dos niños y una niña.

«Mis dos hijos han tomado una decisión y quieren convertirse en jugadores de fútbol, ​​pero mi hija tiene 14 años y tiene un ataque de pánico cada vez que llamamos una carrera porque no sabe lo que quiere hacer. Le decimos que la mayoría de los niños de su edad normalmente no han recibido lo que quieren hacer.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Si han vigilado algo ahora, no siempre es el trabajo en el que entran. Es muy, muy feliz si ese es el caso.

«Creo que esta iniciativa ayuda a los padres a hablar con sus hijos a través del fútbol. Durante el descanso tienes a tus hijos involucrados.

«Es entonces cuando los padres han recibido esa conexión con sus hijos y es en ese momento conectar la conversación sobre una carrera, lo que normalmente es una conversación difícil para los padres con sus hijos». En los partidos de la Premier League este fin de semana, los folletos se distribuirán sobre la charla del resto y también habrá más información disponible para los padres en los programas de la jornada.

Y es una falta de información que Ferdinand crea que solo puede estimular el miedo en el tema. «Necesita la información al alcance para realizar [a career] Y no saber crea pánico y miedo dentro de las familias «, agregó.

«Como padre, desea ayudar a sus hijos y darles las oportunidades y es por eso que creo que es importante que las familias vean la película que hemos hecho, hay muchos consejos y recursos, para llevarlo en la mejor posición para ayudarlos a obtener un buen trabajo donde pueden pararse todos los días y ser apasionados y pueden ser apasionados».

Puede descargar toda la información que necesita para descansar aquí. Además, puede ver el análisis de Ferdinand of the Sidemen Charity Match, con un giro profesional, en YouTube.

……

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.