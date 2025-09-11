Man United Icon Juan Mata muestra colores reales mientras puso el próximo club en una fila

La nueva noticia del Manchester United como ex centrocampista parece estar en movimiento nuevamente este verano

El ícono del Manchester United, Juan Mata, parece unirse a un nuevo club. (Imagen: Robbie Stephenson/Getty Images)

Según los informes, el ex midfielder del Manchester United Juan Mata parece unirse a un nuevo club mientras continúa su carrera en Australia, según los informes.

El jugador de 37 años pasó la temporada pasada con el equipo australiano de la A-League West-Sydney Wanderers después Participe en el club durante una transferencia gratuita el verano pasado . Firmó un contrato de un año con los Wanderers, lo que significa que ya no tenía un contrato este verano.

Los informes sugieren que el club desea retener los servicios del centrocampista, pero parece poder rechazar cada oferta y, en cambio, convertirse en miembro de un nuevo equipo en la misma competencia. News.com.au afirma que Mata está ‘configurado’ para unirse a la victoria de Melbourne a una transferencia gratuita.

El informe dice que el centrocampista rechazará una oferta de West Sydney para hacer el movimiento. Se sugiere que está buscando un tiempo de juego más regular, algo que le han prometido con la victoria de Melbourne.

La temporada pasada, Mata jugó un total de 23 juegos en todas las competiciones, anotó una vez y ofreció tres asistencias.

Sin embargo, le resultó difícil llegar con solo siete de esas actuaciones que ingresan a la línea de salida.

El hecho de que esté buscando un comienzo más regular todavía muestra su hambre por el juego, en lugar de solo ver los últimos años de su carrera en el sofá.

Mata ayudó a Sydney a terminar en el séptimo lugar en la A-League, con Melbourne terminó dos lugares frente a él en el quinto. Sin embargo, llegaron a la Gran Final de la A-League y perdieron 1-0 ante Melbourne City.

Mata ha viajado por el mundo desde que había dejado United en una transferencia gratuita en 2022. Pasó un año con el lado turco Galatasaray, antes de llegar al lado japonés Vissel Kobe. Luego entró en West Sydney en 2024.

Si se completa un movimiento, la victoria de Melbourne será el octavo club de la carrera de Mata. Pasó ocho años con United, realizó 285 actuaciones y anotó 51 goles y dio otras 44 asistencias.

