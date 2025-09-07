Man United Hatch Carlos Baleba Plan de transferencia de enero Si se crea la cláusula de liberación

Manchester United Transfer News, incluidas las últimas cosas sobre Carlos Baleba, Zeno DeBast y la ventana de transferencia de enero

Carlos Baleba permanecerá conectado este verano con un traslado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

Pase lo que pase entre ahora y enero, el Manchester United probablemente intentará estar activo en el mercado de transferencias cuando vuelva a abrir los negocios.

Los hombres de Ruben Amorim gastaron más de £ 210 millones en el verano para traer a Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Senne Lammens. A pesar de su compañía, hay más preguntas que respuestas.

Un nuevo mediocampista y un centro de retroceso permanecen en su radar después de que quedaron las posiciones en la ventana anterior. Sin el fútbol europeo para confirmar, United espera continuar su reconstrucción.

Con eso en mente Deporte para hombres Ver las últimas noticias de transferencia de Old Trafford … no

Amorim consigna una reunión deportiva

Sobre el tema de los refuerzos defensivos, United espera comenzar un movimiento para el centro deportivo de CP, Zeno, Zeno. Givemesport ha afirmado que los Rojos vigilarán al jugador de 21 años y podrán hacer su movimiento.

Se afirma que United Scouts envió para ver a Debast después de haber trabajado previamente con Amorim. El defensor tiene una cláusula de liberación de £ 70 millones en su contrato en Lisboa.

Ellos dependen de: «Debast cae en la categoría de jugadores que han mostrado su calidad en Europa, pero tienen preguntas sobre sus activos al más alto nivel. Sin embargo, a la edad de 21 años, ha tenido potencial durante varios años que datan de sus otros días.

«United está bien lleno en defensa, lo que significa que un movimiento le daría tiempo para que una persona inexperta se desarrolle en Old Trafford. No pueden justificar esa etiqueta de precio, para que tengan que mirar una forma de estructurar el paquete financiero adecuado».

Baleba -bid planeado

En enero, United planea hacer una oferta oficial para Brighton & Hove Albion -Midfielder Carlos Baleba para evitar el interés de los rivales.

Según el periodista Shaun Connolly, el jugador ha alentado a las gaviotas a aceptar una oferta adecuada que le gusta convertirse en miembro de United. Se dice si United tiene fútbol europeo o no, al internacional de Camerún le gustaría mudarse a Old Trafford.

Ellos dependen de: «Baleba es un jugador que se espera que esté conectado antes de enero en los próximos meses.

«Al igual que la defensa, el centro del campo es una prioridad para Amorim, un tributo a ser preciso. Baleba puede costar mucho, pero podría ser el ajuste perfecto. El precio de £ 115 millones+ que se recomienda, sin embargo, significa que un acuerdo se siente poco probable en enero».

—

