Man United Handed Perfect Jadon Sancho Swap Deal para completar la transferencia de Amorim Ruben más importante

Manchester United Transfer News mientras Jadon Sanchos se mudó como Roma podría abrirse a la puerta a la próxima transferencia de United

Jadon Sancho todavía tiene que asegurar una reubicación de Manchester United (Imagen: 2024 Marc Atkins)

El ‘escuadrón de bombas’ del Manchester United parece ser más difícil ir más allá del primer pensamiento y con menos de dos semanas hasta que la ventana de transferencia esté cerrada, es un problema crítico.

Al comienzo del verano, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford, Tyrell Malacia, Antony y Jadon Sancho informaron al club de su deseo de irse. Avance rápido hasta hoy y solo Rashford dejó el club.

El atacante proporcionó un traslado a Barcelona en préstamo en julio para la temporada, por lo que los gigantes españoles pagan su salario completo. El acuerdo también contiene una opción para un movimiento permanente al final de la temporada.

Desafortunadamente para United, Malacia, Garnacho, Sancho y Antony se quedan en los libros y no parecen acercarse. Según los informes, Garnacho fue rechazado un traslado al Bayern de Múnich a favor de Chelsea, aunque eso no está más cerca que antes, mientras que Antony está fuertemente conectado con el regreso a Betis real.

Sancho, quien pasó medio préstamo la temporada pasada, lejos de Old Trafford, es objeto de importancia de como Roma. Sky Italy ha informado que ambos equipos han llegado a un acuerdo sobre un acuerdo por valor de € 19 millones (£ 16.4 millones) más € 5 millones (£ 4.3 millones) en complementos.

Las condiciones personales han sido un problema y a principios de esta semana se sugirió que Sancho rechazó el atuendo italiano. Los informes también han sugerido que Leon Bailey, la firma más reciente de Roma, está tratando de convencer a la ex estrella de Borussia Dortmund para que se mude a North Londs.

En un mundo donde United logra convencer a Sancho de mudarse a Roma, también pueden trabajar su magia para fortalecer el lado de Amorim. Después de mejorar su ataque con las sesiones de firma triple de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, un nuevo centrocampista es una prioridad en Old Trafford.

Después de enfriar su interés de Carlos Baleba y los costos necesarios para obligar a Crystal Palace a entretener la venta de Adam Wharton, United, United ya no tiene tiempo y opciones para fortalecer sus opciones defensivas de mediocampista.

Con el dinero apretado y la venta de jugadores que no están a un ritmo requerido, United se ha atado las manos. Pero con la actual saga de Roma y Sancho, pueden tener su respuesta en el papel principal.

Manu Kone llegó al club la temporada pasada en préstamo de Borussia Monchengladbach e hizo su cambio a Italia permanente en el verano. Sin embargo, se asoció con un movimiento después del nombramiento de Gian Piero Gasperini, con el Inter de Milán bajo los clubes, según los informes, insistiendo seriamente en él.

Manu Kone puede ser un objetivo en el centro del campo para Man United si venden Jadon Sancho (Imagen: Getty Images)

Antes de su traslado a Roma, Kone estaba en el radar de Chelsea y Liverpool. Capaz de jugar como mediocampista o box-to-box, el francés podría ser el jugador ideal para exigir en sus negociaciones sobre la salida de Sancho.

Mejorar su centro del campo y vender una de sus estrellas salvajes sería una compañía brillante. También les daría una solución para sus preocupaciones financieras sobre la necesidad de gastar muy bien, ya no es urgente.

