Man United Handed Dream Transfer Ecenario después de Shock Xavi Simons Twist

Manchester United Transfer News ya que Alejandro Garnachos mudarse al Chelsea se puede acelerar después de las noticias sobre un posible Tottenham escondido de un bluesal

Chelsea refuerza sus esfuerzos para fichar a Alejandro Garnacho del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United)

La esperanza del Manchester United para obtener el mejor trato posible para Alejandro Garnacho este verano se ha fortalecido después de las noticias sobre los planes de transferencia de Chelsea.

Garnacho está actualmente fuera de los planes de Ruben Amorim después de haber lanzado al United Boss al final de la temporada pasada. El extremo no está por no ver el extremo y generalmente se espera que salga del club antes de que se cierre la ventana.

Durante el verano, la especulación estaba fuertemente conectada a un traslado al Chelsea después de haber rechazado un traslado a Arabia Saudita. Los ganadores de la Copa Mundial de Clubes han estado ocupados en la estrella de transferencia para mejorar su ataque, a pesar de que Enzo Maresca disfruta de una buena temporada de debut.

Esta semana, los informes sugirieron que el equipo de Stamford Bridge le gustaría negociar una ganga con United. El Daily Mail ha sugerido que se presentaría una primera propuesta de aproximadamente £ 25 millones, bajo el precio inicial de £ 50 millones de United.

Chelsea también ha planeado un movimiento para RB Leipzig Playmaker Xavi Simons, pero se ven obligados a poner eso y su búsqueda de Garnaacho en espera de salidas de priorización.

Sin embargo, los Blues ahora se enfrentan a la posibilidad de que sus planes de transferencia estén cambiando y podría funcionar a favor de United. Football.london han informado que Tottenham se unió a la carrera para firmar a Simons, mientras que Fermin López de Barcelona es considerado en Stamford Bridge.

López es, por supuesto, un centrocampista atacante central con la posibilidad de caer más profundo si es necesario, mientras que Simons es más una opción orientada al ataque. Si los Spurs se zambullen por Simons, Chelsea tendría una última adición de ataque para ser revuelto.

Afortunadamente para ellos, se supone que Garnacho solo quiere cambiar a la capital y con él no hay un camino claro en el equipo de United. Para United esto significa que pueden exigir más dinero para finalmente cargar a Garnacho.

Es un escenario de ensueño para los Rojos después de ver su precio de venta de £ 75 millones antes en la ventana hasta tan solo £ 40 millones. El Telegraph ha afirmado que las dos partes casi coinciden con £ 40 millones con una aceleración de un movimiento.

