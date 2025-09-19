Man United hace una posición clara en medio de Ruben Amorim Sack Printing en una nueva actualización

Manchester United -Boss Ruben Amorim está bajo una gran presión en Old Trafford después de un terrible comienzo de la nueva temporada y los líderes del club parecen haber explicado su posición sobre su futuro

Ruben Amorim está bajo presión en Manchester United (Imagen: Getty Images)

Ruben Amorim sigue siendo una parte importante de los planes ‘a largo plazo’ del Manchester United, a pesar del hecho de que ha mantenido discusiones de crisis sobre su posición. El entrenador portugués fue nombrado para la temporada pasada como el reemplazo de Erik Ten Hag la temporada pasada.

Pero no ha logrado inspirar un renacimiento de la fortuna en Old Trafford, después de haber ganado solo ocho partidos de la Premier League desde entonces. La forma de United esta temporada ha sido tan miserable con solo una victoria a su nombre.

Los jefes de clubes están reteniendo la confianza en Amorim por el momento, a pesar de que el propietario de la minoría Sir Jim Ratcliffe ha volado a Manchester para realizar entrevistas de crisis. Y el latón superior parece haber dejado una indicación importante con respecto a sus planes para la silla caliente.

En su informe anual, los Red Devils expresaron su deseo de asegurar el «éxito a largo plazo» para el club, con Amorim como una parte importante de él. Una explicación fue: “Nos esforzamos por construir una estructura de fútbol fuerte y talentosa y un equipo de liderazgo líder para garantizar que estamos enfocados en el éxito a largo plazo.

«El año fiscal 2025 ha visto cambios importantes en nuestro equipo de gestión con el nombramiento de Omar Berrada como nuestro Director Ejecutivo, Jason Wilcox como director de fútbol y Ruben Amorim como el primer entrenador en jefe del equipo de nuestros hombres».

Amorim, de 40 años, está bajo contrato hasta 2027 con una opción para una campaña adicional. Man United se enfrentaría a una cuenta deslumbrante si deciden avanzar más.

Ya se ha pronunciado a sí mismo en su posición, y aunque ha reconocido que la forma de su lado no ha sido lo suficientemente buena, la decisión final sobre su futuro no está con él. Hablando después de la derrota de fin de semana ante el Manchester City, dijo: «Chicos, lo entiendo y acepto.

Jim Ratcliffe ha tenido conversaciones con Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

«No es un registro que deberías tener en el Manchester United. Hay muchas cosas, no tienes idea de lo que sucedió en estos meses, pero lo acepto. No voy a cambiar.

«Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Hablaremos de ello en cada juego que perdamos. No creo en él, en el sistema o lo que sea. Creo en mi camino y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar.

«Mi mensaje es que daré todo. Haré todo, siempre pensaré en lo que es mejor para el club. Ese siempre fue el mismo mensaje.

«No es mi decisión, el resto (sobre o gerente de cambio de United). Hasta que esté aquí, haré todo lo posible. Realmente quiero ganar juegos. Sufro más de lo que ella».

Amorim quiere que se le gane nuevamente unido el sábado por la noche, porque dan la bienvenida al Chelsea en Old Trafford.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.