Manchester United quiere dar un paso tarde en la ventana de transferencia mientras buscan fortalecer sus opciones de portero

Manchester United volverá a conectarse este verano con un movimiento para el portero de Aston Villa Emi Martínez (Imagen: papá)

Se dice que el Manchester United prepara una oferta sorpresa de £ 40 millones para el portero Emi Martínez de Aston Villa. Los Rojos habían establecido previamente la oportunidad de firmar al internacional argentino a principios de verano, y consideraron el acuerdo demasiado costoso cuando sus salarios de £ 200,000 se consideraron una semana.

En cambio, United centró su atención en la muy buscada joven arquera Senne Lammens de Royal Amwerp, Senne Lammens, con varios competidores europeos por su firma de £ 20 millones. Se esperaba que Lammens se firmara antes de la fecha límite de transferencia el lunes por la noche.

El jugador de 23 años es visto como el sucesor de Thibaut Courtois como el número 1 en Bélgica. Sin embargo, United ahora parece listo para aprobar una solución costosa con Martínez a corto plazo en lugar de planificar el futuro.

Martínez, que tendrá 33 años el martes, ha sido visto como una inversión arriesgada debido a su edad y temperamento volátil, lo que llevó a Villa a cobrar. United cree que firmar al ex guardián del Arsenal es un riesgo que debe tomar, a pesar del hecho de que el club ya gastan más de £ 200 millones en nuevas firmas de firma en el nuevo firma este verano y que vuela con los problemas de PSR, el Mirror.

Se dice que el gerente Ruben Amorim no tiene confianza en £ 43 millones de Andre Onana o un respaldo turco Altay Bayindir. Onana fue retirado del equipo del United para la victoria 3-2 sobre Burnley en Old Trafford después de una actuación inestable en la inesperada derrota de la Copa Carabao en Grimsby a mitad de semana.

Bayindir, quien fue responsable del empate de Fulham en un empate 1-1 en Craven Cottage la semana pasada, cometió otro error cuando los Clarets igualaron por segunda vez. Intrigante es que Villa misma intenta un acuerdo de último minuto para llevar a Lucas Paqueta de West Ham a West Midlands.

UNAI Emery ha citado a los funcionarios del club para fortalecer su equipo, pero debido a los problemas de PSR, los villanos no han podido hacer las adiciones que el español quería. Después de beneficiarse de la venta del mediocampista Jacob Ramsey desde su casa, la descarga de Martínez les ofrecerá una exención financiera en las próximas 36 horas, incluso si quieren asegurar a Paqueta.

Han estado en discusiones sobre un movimiento de préstamos con una obligación de transferencia de £ 50 millones el próximo verano, y aunque el internacional brasileño está entusiasmado con el movimiento, West Ham no está satisfecho con las condiciones actuales.

Si Villa pudiera pagar más por adelantado y pudiera hacer la transferencia inmediatamente permanente, sería útil. Probablemente también participará un nuevo arquero, aunque Emery puede estar satisfecho de que el tapón de veterana Marco Bizot tome la iniciativa hasta enero si no pueden asegurar el reemplazo de Martínez.

