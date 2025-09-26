Man United hace un cambio de forma sorpresa al dosel gigantesco en nuevos planes para el nuevo Old Trafford

Last Manchester United News como nuevos desarrollos para el nuevo Old Trafford han surgido con el club que ahora va en una dirección diferente

Primera imagen conceptual de cómo podría verse el nuevo Man United Stadium (Imagen: papá)

Se dice que el Manchester United ha redactado nuevos planes para el nuevo Old Trafford y eliminó el dosel de sus planes después de que causó la controversia cuando los nuevos diseños se dieron a conocer a principios de este año.

Las imágenes conceptuales y los videos de los 100,000 lugar del club del club se presentaron en marzo, con un enorme y paraguas diseñado para crear un destino moderno y sostenible al lado de una plaza pública. El dosel, apoyado por tres mástiles, sería visible en un día despejado desde el borde de Liverpool.

En ese momento, la respuesta mixta con la base de fans de United trajo. Los críticos describieron la enorme estructura para una tienda de circo, y solo el dosel costó aproximadamente entre £ 300 millones y £ 400 millones para construir e instalar.

Fast Vooruit unos meses y el club está considerando varias opciones para su nuevo estadio, según Athletics. Se ha informado que el ‘gran paraguas’ llamado SO se canceló debido a restricciones de espacio.

«La tarea de Norman Foster fue aquí para construir el estadio de fútbol más emblemático del mundo», explicó Sir Jim Ratcliffe en ese momento. «Tenía que ser un estadio que era reconocible en todo el mundo.

«Dijimos contra [architect] Norman que queremos un estadio donde cuando alguien en el mundo ve ese estadio, saben que es el Manchester United. Es más que un nuevo estadio.

«Todos conocen la Torre Eiffel, todos quieren visitar. Todos en el mundo querrán visitar este estadio. Creo que el diseño del estadio es 10 de 10. Creo que es un diseño muy especial».

Una imagen conceptual de cómo podría verse la nueva etapa y los alrededores del Manchester United (Imagen: Foster + Partners/PA -Wire)

Después de una evaluación, las fuentes describieron los diseños actualizados como más de acuerdo con las pruebas de estadio tradicionales. Sin embargo, todavía se dice que hay discusiones en curso y el diseño de Foster todavía está «todavía sobre la mesa».

Se supone que han tenido lugar las discusiones con Freightliner, que tiene una gran parte del país en el oeste del estadio actual que estaba reservado para parte de la nueva huella del estadio y alrededor de 17,000 casas.

Sin embargo, el informe agrega que Freightliner exige alrededor de £ 400 millones ($ 535 millones) para el país y, aunque la compañía está preparada para trasladar la terminal de carga a un nuevo sitio, es ‘una gran ganancia inesperada hasta ahora’.

Pero si United continúa sin el dosel, el proyecto requeriría menos países de línea, para que la construcción pueda progresar más rápido.

Mientras tanto, también se considera la ubicación exacta del estadio, porque cada opción requiere ‘diferentes cantidades y configuraciones de tierra’.

«El gobierno ha identificado las inversiones de infraestructura como una prioridad estratégica, en particular en el norte de Inglaterra, y estamos orgullosos de apoyar esa misión con este proyecto de Nationale, así como local, lo que significa», dijo Ratcliffe después de que United había lanzado su campaña para el financiamiento del gobierno.

—

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.