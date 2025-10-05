Man United hace que Harry Maguire sea una decisión porque está en cola para una transferencia sin choque

La reubicación de £ 80 millones de Harry Maguire al Manchester United en 2019, los mayores costos de transferencia que se hayan gastado en un defensor permanecerán, pero su contrato termina en Old Trafford el próximo verano

Harry Maguire probablemente parece salir del Manchester United el verano siguiente cuando termine su contrato

Harry Maguire puede hacer cola para un movimiento de choque hacia la Saudi Pro League. El defensor del Manchester United en junio sin contrato y se ha convertido en un objetivo de los atuendos sauditas al-Nassr y al-Etifaq.

El centro de Inglaterra es gratuito para abrir conversaciones con clubes en la próxima estrella de transferencia. Y si puede dejar a United en una transferencia gratuita el próximo verano, Magire podría actuar enormes salarios si decidiera convertirse en miembro de la liga pro-liga.

Maguire tuvo una extensión de 12 meses en su contrato que United tomó la temporada pasada, una situación de la que habló en agosto y los hombres dijeron: «El año pasado, la cláusula estaba en sus manos, por lo que no había opción para mí allí. No había que hablar.

«Estoy bastante seguro de que el club ha informado este verano que no puedo dejar al club en otras condiciones con otros clubes que preguntan sobre mis cosas y mi posición con mi contrato.

«Estoy seguro de que se sentarán en los próximos meses y tenemos que conversar sobre a dónde queremos ir y si queremos extender o, por supuesto, la ventana de transferencia se abrirá nuevamente en enero.

Leer más: La feroz respuesta del jefe de Man United Ruben Amorim a las afirmaciones de que su esposa habla con los medios de comunicaciónLeer más: El juicio de Matthijs de Ligt Nederland dice mucho, mientras que el hombre united Star eliminado del equipo nacional eliminado

«Está claro que tengo algo en mente sobre lo que quiero hacer y lo que quiero ser. No quiero liberarlo para todos, pero es un gran club para jugar y serías estúpido si quisieras saltar lo más rápido posible».

Sin embargo, es poco probable que United Chiefs Maguire ofrezca un nuevo contrato este verano para mantenerlo en Old Trafford.

Maguire se convierte en 33 en marzo y puede verse tentado a cobrar cuál sería el último movimiento lucrativo de su carrera.

Y si aseguró un traslado a Al-Nassr, lo vería reunido con el ex compañero de equipo del United Cristiano Ronaldo.

El centro de regreso ha ganado 64 gorras de Inglaterra y espera ser parte del equipo de Thomas Tuchel para la próxima Copa Mundial. Pero después de que fue omitido por el jefe de los tres Leones del equipo de esta semana, parece cada vez más poco probable que Maguire encuentre su camino hacia una tercera final de la Copa Mundial.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.