Man United ha establecido una fecha límite para completar las transferencias antes del choque de la Arsenal Premier League

Manchester United da la bienvenida al Arsenal este domingo en Old Trafford, mientras que quieren comenzar su campaña con una explosión

Mikel Arteta de Arsenal representado con Ruben Amorim la última vez que visitó el Manchester United con su equipo (Imagen: Stuart MacFarlane/Arsenal FC a través de Getty Images)

Manchester United tiene una fecha límite ajustada para trabajar si quieren mejorar aún más su equipo antes del comienzo de la temporada de la Premier League.

Los Rojos comienzan su campaña en una casa, porque dan la bienvenida al famoso arsenal rival en Old Trafford. Aunque el juego no decidirá sobre el lugar, ofrecerá a Ruben Amorim ver cómo su equipo se acumula contra un equipo que debería ser un desafío para el título de la Premier League.

Hasta ahora, United ha agregado cuatro nuevas caras a su primer equipo para la nueva campaña. Matheus Cunha, Diego Leon, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko podrían hacer su debut este fin de semana para los Rojos que fueron firmados y registrados antes de la registro de la Premier League Sheline.

Sin embargo, si Amorim quiere otras nuevas incorporaciones a su equipo para aceptar Mikel Arteta, tiene que actuar rápidamente. Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que United tiene hasta la tarde de la última día hábil antes del juego para garantizar que todos los jugadores que desean disponibles estén registrados.

Por lo tanto, el United debe asegurarse de que su registro debe completarse el viernes al mediodía. Esta fecha límite es la misma para 18 clubes este fin de semana.

Sin embargo, debido a que Liverpool y AFC Bournemouth inician la nueva campaña de la Premier League el viernes, su fecha límite para registrar nuevos jugadores ya ha pasado para este fin de semana. Por el momento, no parece que United para el fin de semana firmará nuevos jugadores.

Brighton -Midfielder Carlos Baleba ha sido anunciado como un nuevo recluta potencial, pero parece que United está demasiado lejos de la apreciación de las gaviotas para completar ese acuerdo antes del fin de semana, y mucho menos el viernes al mediodía. El nombre de registro estará abierto nuevamente el lunes para United antes de su accesorio en Fulham.

