El extremo del Manchester United, Alejandro Garnacho, está decidido a abandonar el club este verano después del desacuerdo con Ruben Amorim la temporada pasada

El extremo del Manchester United, Alejandro Garnacho, es un objetivo de transferencia para Chelsea (Imagen: Michael Regan – UEFA/UEFA a través de Getty Images)

Manchester United comienza el último fin de semana antes de la temporada de la Premier League llena de optimismo.

Se espera que el nuevo centro delantero Benjamin Sesko se presente como un jugador de United el sábado, mientras que Sir Jim Ratcliffe abrirá el nuevo entrenamiento de £ 50 millones Carrington el viernes. Por supuesto, antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano, United con gusto hará más negocios, tanto entresiérgicos.

Con esto en mente, Deporte para hombres Tiene las historias que están dirigidas a United Aroited United con la campaña de la Premier League de más de una semana.

Price de united Garnacho Set Garnacho

Según el Telegraph, United Chelsea ha informado que solo están dispuestos a vender Alejandro Garnacho si reciben £ 50 millones este verano. Se supone que el equipo de Enzo Maresca ha completado toda su diligencia debida y está feliz de continuar su intento de firmar a Garnacho.

Tienen la impresión de que el argentino solo quiere mudarse a Stamford Bridge e incluso rechazar otras opciones de Italia para firmarlos.

Lo que la gente dice deportes: Aunque no es la mayor sorpresa del mundo, el afán de United para recibir £ 50 millones para Garnacho podría ser una posición de negociación difícil para trabajar. Chelsea será plenamente consciente de que United no está interesado en mantener a Garnacho y eso reduce automáticamente su precio de venta. Además, Garnacho quiere irse con claridad, para que Chelsea sienta que pueden mantenerlo durante el mayor tiempo posible para obtener el extremo por el precio que desean. Si United puede obtener más de £ 40 millones para Garnacho, eso será algo bueno.

United podría ‘secuestrar’ la transferencia

Atrapado en el juego de que United y Chelsea están buscando el intento de Tottenham de firmar como este verano atacando al mediocampista Nico Paz. El jugador de 20 años se destacó la temporada pasada para el equipo de Cesc Fábregas y anotó seis goles y tomó nueve asistencias en la Serie A.

Paz se describe como una de las perspectivas más populares del fútbol europeo y lo aprecia en £ 60 millones. Se supone que el United verá a Paz como una parte potencialmente importante de su reconstrucción del centro del campo.

Lo que la gente dice deportes: Es difícil agregar otro centrocampista atacante a su equipo este verano y ya ha traído a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo al equipo. Su versatilidad sin duda dependerá de Ruben Amorim e Ineos, pero a menos que llegue el buen dinero para Garnacho, Antony y Sancho, otro mediocampista atacante parece estar fuera de las fronteras.

Incluso si el trío no deseado arrojó un buen dinero, un mediocampista más profundo y un portero ciertamente serían la prioridad.

