Man United -Goalkeeper Altay Bayindir muestra colores reales después de que le enseñaron para Senne Lammens

Altay Bayindir fue retirado por la victoria por 2-0 del Manchester United contra Sunderland cuando Ruben Amorim New Firming Senne Lammens dio su debut en la colisión de la Premier League

Altay Bayindir fue abandonado por Senne Lammens, pero estaba feliz por su portero colega (Imagen: hilo de Martin Rickett/PA.)

Altay Bayindir estaba de buen humor después de la victoria por 2-0 del Manchester United sobre Sunderland, a pesar de ser dejado por Ruben Amorim. Bayindir, de 27 años, había comenzado con los seis partidos anteriores de la Premier League de United, tres de los cuales se produjeron después de que Senne Lammens de Royal Amwerp llegó a un acuerdo de transferencia con un valor de un máximo de £ 21.6 millones.

El portero no pudo convencer en Amorim de que era un número 1 confiable y la sombría derrota por 3-1 del fin de semana pasado a Brentford resultó ser la última caída. En previsión del sábado con Sunderland, Lammens fue mencionado por primera vez en el XI inicial.

El jugador de 23 años no solo tenía una pizarra limpia, sino que esta temporada produjo mucho más segura que la de Bayindir. Lammens obtuvo elogios de los seguidores y Amorim después del juego, por lo que perdonarías a Bayindir porque te sientes azul.

Pero ese no parece ser el caso. En Instagram, el internacional de Turquía respondió a la victoria de United colocando el puntaje, un emoji de corazón rojo y un armoji fuerte. También se vio que Bayindir abrazaba a Lammens en el campo después del último silbato.

Amorim dijo antes de la patada que su decisión de dejar a Bayindir era solo su escuadrón. «Todos deben estar listos para jugar», enfatizó el gerente del United. «Tenemos que ganar este juego, cada oponente es diferente, por lo que tratamos de encontrar las mejores características para ganar cada juego».

Altay Bayindir compartió un puesto de fiesta en Instagram después de que su equipo de Sunderland derrotó (Imagen: Instagram/Altaybayindir)

Además del debut de Lammens, Amorim le dijo a BBC Sport: «A Senne lo estaba haciendo muy bien. Hoy éramos un equipo competitivo y adulto. Tenemos que ganar estos juegos con una revista limpia. Bien por nosotros».

Mason Mount, quien marcó el primer gol de United antes de la huelga de Benjamin Sesko para llevar el puntaje a 2-0, también elogió a su nuevo compañero de equipo. «Era sólido cuando estábamos bajo presión, la opción era Ben [Sesko] Y terminamos allí «, explicó Mount.

«Benzend para él, todos estaban a su alrededor hoy, puede ser difícil hacer tu primer comienzo, estamos un poco juntos y sentí que hoy seguimos adelante».

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.