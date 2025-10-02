Ruben Amorim tiene un futuro incierto en el Manchester United, a pesar de que ha estado en la pista durante menos de un año como entrenador en jefe, después de un inicio difícil de la temporada de la Premier League

Se examina el futuro del Manchester United of Ruben Amorim (Imagen: Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

Después de un mal comienzo de la temporada, la posición de Ruben Amorim está acusada del Manchester United.

En sus primeros 11 meses, el entrenador portugués registró solo 19 victorias de 49 juegos y, a pesar del hecho de que los llevó a la final de la Europa League, no logró encontrarlo en el interior. Después de haber terminado en 2024/25, United es actualmente 14 en la división este período, con solo dos victorias de seis juegos.

Los informes han afirmado que la posición del jugador de 40 años puede ser amenazada si los resultados y el rendimiento no mejoran, pero el Manchester Evening News Comprenda que todavía tiene el pleno apoyo de la Junta de United en este momento.

Dicho esto, hemos recopilado algunas de las últimas noticias sobre el futuro del ex jefe de CP Sporting.

Southgate no interesado

Gareth Southgate es uno de los nombres que están vinculados a reemplazar a Ruben Amorim en el Manchester United (Imagen: papá)

Gareth Southgate rechazaría un enfoque para United en el caso de que Amorim sea despedido. El ex jefe de Inglaterra fue anteriormente los mejores contendientes en convertirse en un United Boss en marzo de 2024.

Si bien la determinación de Southgate para concentrarse en Inglaterra antes del campeonato europeo, el deseo de United impidió tener conversaciones en esa ocasión, el entrenador no está exento de trabajo.

Sin embargo, el Daily Star informa que Southgate no tiene prisa por regresar al fútbol y mantiene abiertas sus opciones. Quizás sea crucial que Southgate sea un buen amigo de Dan Ashworth, cuyo plan a largo plazo era nombrar a Southgate durante su tiempo en United antes de irse después de cinco meses.

Tiempo para el cambio

El experto en Sky Sports, Alan Smith, piensa que el tiempo de Amorim termina en United y ya ha llegado al punto de no retorno.

«Es en ese punto de no retorno, no creo que las cosas mejoren», dijo Smith en una entrevista con Sky Sports News. «Ha estado en la silla caliente para llegar a un año, y ha tenido una ventana de transferencia, pero no puede ver ningún signo de mejora.

«Uno o dos juegos, obtienes destellos. Ella [United] Jugó bastante bien contra el Arsenal en el día inaugural, pero aún perdió.

«Nunca he visto a un gerente hacer su negocio como lo es Ruben Amorim en este momento. Es un camino bien afectado sobre su sistema y el hecho de que no se ajuste a gran parte de los jugadores.

«Pero no me dices que no debería hacerlo mejor, ni siquiera con ese sistema. Miras a los jugadores en la parte posterior: Matthijs de Ligt, Harry Maguire – Bruno Fernandes en el futuro, [Matheus] Cunha y [Bryan] Mbeumo. Tienen buenos jugadores.

«No se parece al ajuste correcto y es decir lo menos. Se habla mucho de que solo descartarán una cierta fecha hacia fines de este año para ahorrar un pago.

«Es difícil leer los espíritus de la jerarquía en United sobre lo que piensan, pero creo que saben y todos les dirán que es hora del cambio».

‘No absolutamente seguro’

Pocos parecen estar seguros de que la posición de Amorim es segura, en la que el periodista Fabrizio Romano sugiere que aunque el entrenador no se despide de inmediato, los próximos partidos pueden ser cruciales.

«No estoy diciendo que Amorim sea absolutamente seguro», dijo. «La tarea de Amorim no es absolutamente segura en este momento porque tienen que desempeñarse de una manera diferente porque el hombre quiere ver resultados de United.

«Pero no significa que Manchester se haya reunido con United Southgate o ya haya comenzado el proceso para nombrar a Gareth Southgate como un nuevo jefe.

«Así que esperemos. Veamos qué está sucediendo. Pero ciertamente, los próximos juegos serán importantes para Ruben Amorim».

Período de tiempo

Amorim puede tener otro mes para convencer a United Chiefs con los que vale la pena quedarse. Anteriormente se informó que United puede retrasar cualquier despido de Amorim hasta que alcance un año de servicio debido al paquete de compensación sustancial que recibiría.

Según el Daily Mail, United tendría que pagar una gran factura de £ 12 millones si despidieran al jugador de 40 años antes de llegar al asiento caliente durante 12 meses.

Miedo al despido

Por otro lado, hay temores de que Amorim pueda ser el que encienda la salida. Los copropietarios de United, INEOS, estarían preocupados de que su jefe optaría por renunciar antes de ser despedidos.

Se afirma que Amorim podría hacer esto en un intento por mantener su reputación de gestión, porque se está frustrando cada vez más por las críticas constantes después de perder.

Según el I -Rant I, Sir Jim Ratcliffe e Ineos están dispuestos a quedarse con su gerente, pero Amorim pronto debería considerar renunciar a ‘retener su carrera de gestión’.

El jefe del United cree que las evaluaciones de las derrotas de las reacciones de United ‘Swuster’ pueden ser y se dice que se sorprende por un intenso control sobre su gestión de gestión.