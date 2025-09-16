Hay informes sobre el Manchester United sobre el estado de Ruben Amorim con su equipo, pero el ejemplo de Erik Ten Hag puede significar que el gerente tiene tiempo para cambiar las cosas.

La naturaleza de la renuncia de Erik Ten Hag en el Manchester United sugiere que Ruben Amorim puede obtener una estadía de implementación (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Se dice que Ruben Amorim está «perdiendo el vestuario» en el Manchester United, pero eso puede no deletrear su futuro final en Old Trafford. Eso es después de que Erik Ten Hag mostró que el plan extenderá su vida útil con el club, a pesar de los informes similares mucho antes de que finalmente le mostraran la puerta.

Después de un peor final de la Premier League de la temporada 15 de la temporada pasada, United ahora es el 14 después de la destrucción del domingo 3-0 en manos de Manchester City. United no aparecerá en la competencia europea y estará fuera de la Copa EFL después de una humillante derrota contra la Liga Dos Grimsby.

Eso ha especulado que la especulación sugiere que Amorim tiene dificultades para mantener a sus jugadores en su reinado por menos de un año. Sin embargo, durante casi 11 meses, entre las diez hag que fue sometida a los mismos informes y que finalmente fue despedido en octubre de 2024.

Fue todo el camino en diciembre de 2023 que Sky Sports informó por primera vez que diez HAG había perdido partes del equipo de United. En ese momento se afirmó que los miembros del personal de la obra no estaban seguros sobre su estilo de juego y no estaban satisfechos con su tratamiento con Jadon Sancho.

Se conocía la brecha de diez hag con Sancho, y el holandés se preocupaba por las actuaciones del extremo en la capacitación a principios de la campaña 2023/24. La antigua perspectiva de la Academia de la Ciudad restauró a Borussia Dortmund prestado en enero de 2024, mientras que United mostró signos de mejora con el tiempo.

Sin no para la final de la Copa FA de United en mayo de 2024, diez HAG probablemente habría sido despedido antes. Pero ese resultado le dio una estadía de ejecución después del verano Ransfierster 2024, en el que recibió aún más apoyo del copropietario Sir Jim Ratcliffe y su equipo de INEOS.

Diez HAG recibió unos 10 meses en United después de que aparecieron los primeros informes de que «había perdido el vestuario» (Imagen: Michael Regan – De Fa/de Fa a través de Getty Images)

Avance rápido durante casi dos años, y hay algunas similitudes sorprendentes entre esos días de duda y el status quo actual. Amorim recibió recursos para reformar a su equipo en su primera ventana de transferencia de verano en el club, mientras cortaba mucho talento que se consideraba peso muerto.

El famoso ‘equipo BOMP’, compuesto por personas como Sancho, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho y Antony, se mudan, prestan o como resultados permanentes. Y, sin embargo, parece que todavía hay personas en el equipo que luchan que tienen dificultades para comprar.

United tiene una victoria de cinco viajes en todas las competiciones esta temporada. E incluso entonces se necesitaban sanciones por un tiempo de lesión controvertida para mejorar la promoción de Burnley en Old Trafford.

La salida de la Copa de la Liga de la United en manos de Grimsby fue un punto bajo especial en el mandato de Amorim. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Siempre se predijo que el equipo necesitaría tiempo para adaptarse al método preferido de Amorim para jugar tres en la parte posterior. Pero con alrededor de £ 250 millones gastados en un nuevo personal desde que llegó, la paciencia es poco sobre cuánto tiempo lleva antes de que el sistema comience a usar fruta.

Se entiende que las preocupaciones actuales dentro del equipo provienen de ciertas estrellas senior desconcertadas por el obstinado enfoque de Amorim. Esos jugadores creen que el gerente continúa existiendo con un plan que no se adapta a los jugadores, pero ha sugerido repetidamente a Amorim que mantendrá firme en los métodos que han alimentado su éxito en Sporting CP.

Hay dudas importantes sobre la vida de Amorim en Manchester, con gran parte de la opinión del final es casi para los portugueses, a menos que pronto haya un aumento grave en los resultados. Sin embargo, el operador establecido aún puede tener una cantidad considerable de tiempo para doblar una esquina cuando el tratamiento de United de diez hag a pesar de «perder el vestuario» es algo para visitar.