Alexis Sánchez estaba en acción cuando Sevilla derrotó a su antiguo club Barcelona 4-1, con el chileno rompió su promesa de no celebrar contra los gigantes españoles

Alexis Sánchez anotó el domingo en la ruta de Sevillen desde Barcelona

Alexis Sánchez, el ex jugador del Manchester United, encontró el fondo de la red antes del Sevilla el domingo en su golpe de Barcelona y, a pesar de que anteriormente declaró que no celebraría contra su antiguo club. El chileno luego confesó que las emociones a veces pueden mejorar de él.

Sánchez, que tuvo un período decepcionante en Manchester, fue uno de los cuatro anotadores objetivo porque Barcelona sufrió una pérdida considerable y bloqueó su primer lugar en La Liga. Marcus Rashford, actualmente prestado de los Rojos, también anotó, pero era solo un gol de consolación.

Desde que dejó Manchester, Sánchez ha jugado para varios equipos y ahora está su oficio en el sur de España. Celebró durante 13 minutos después de convertir una penalización.

Aunque el veterano inicialmente había decidido no celebrar por respeto, cambió las ideas en el calor del momento. Después del juego, explicó: «Dije que no lo celebraría, pero a veces la emoción me supera, y el deseo me impulsa a hacer esto. En realidad tengo mucho amor por el Barcelona».

Sevilla lideró 2-0 cuando Rashford logró armar un gol para Barcelona. Sin embargo, los anfitriones agregaron dos goles más durante el tiempo de parada, donde José Angel Carmona y Akor Adams contribuyen al último marcador, que agregan insultos a las lesiones para el Barcelona.

Después de la aplastante derrota, el gerente de Barcelona, ​​Hansi Flick, dijo: «Tenemos que aceptar esta derrota y mirar el lado positivo. En la primera mitad cometimos muchos errores, pero pudimos responder en la segunda mitad. El descanso internacional en octubre nos hará bien».

Sánchez optó famosa por un traslado a Old Trafford, a pesar de mucho interés del Manchester City, cuando decidió participar con el Arsenal en 2018. Su transferencia a los Rojos lo vio convertirse en el mejor jugador pagado en la Premier League, pero su rendimiento rara vez justificó una inversión tan grande.

Alexis Sánchez se mudó al Manchester United en 2018 (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

Después de solo 18 meses en el club, se le permitió irse. Desde entonces ha tenido problemas para encontrar estabilidad. Tuvo dos períodos en Italia con el Inter de Milán y una temporada en Marsella.

Más recientemente se mudó a Udinese, el club donde dejó su huella antes de firmar para Barcelona.

Este verano regresó a España para convertirse en miembro del equipo con sede en Sevilon y contribuyó a su prometedor comienzo de temporada. Anotó dos veces en sus cinco actuaciones para el lado de La Liga.

