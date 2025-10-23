Man United finalmente reemplazó a Mason Greenwood en una decisión de transferencia de £ 174 millones

La llegada de Bryan Mbeumo al Manchester United este verano le ha dado a Ruben Amorim algo que no había tenido después de un problema a largo plazo tras la salida de Mason Greenwood.

Mason Greenwood alguna vez fue uno de los jugadores más peligrosos del Manchester United (Imagen: Getty Images)

Durante la temporada 2019/20, el Manchester United fue una de las potencias de la Premier League, con los hombres de Ole Gunnar desafiando a Solskjaer en lo más alto de la tabla.

Gran parte de eso se debió al delantero fluido y atractivo que se exhibió en Old Trafford. Después de fichar a Bruno Fernandes procedente del Sporting CP en enero, el United era una amenaza para todos los equipos a los que se enfrentaba.

Alrededor de Fernandes estaba el peligroso trío de Marcus Rashford por la izquierda, Antony Martial por el medio y Mason Greenwood por la derecha. Grandes victorias sobre Sheffield United, Brighton, Bournemouth, Aston Villa, Crystal Palace y Leicester City permitieron al United clasificarse para la Liga de Campeones.

La salida de Greenwood de la academia generó mucho entusiasmo y, después de marcar diecinueve goles esa temporada, el delantero anotó doce más en la campaña 2020/21. Sin embargo, su estancia en Old Trafford llegó a su fin en octubre de 2022, cuando fue suspendido tras ser acusado de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo y agresión, aunque los cargos fueron retirados posteriormente.

Después de una cesión en España con el Getafe, el jugador de 24 años fichó por el Marsella por 26,6 millones de libras. United ha incluido una importante cláusula de venta en la medida. Desde que se mudó a Francia, Greenwood ha marcado 29 goles y brindado 10 asistencias más en 46 apariciones.

En el apogeo de su carrera en el United, no había ningún extremo disponible que se le acercara, especialmente en el flanco derecho. Y desde ese giro de los acontecimientos, United ha tenido dificultades para reemplazarlo. En el verano de 2022, se gastaron £82 millones en el extremo del Ajax Antony después de sus espectaculares actuaciones en Holanda.

El brasileño no estuvo a la altura de su precio y, después de sólo 96 partidos, se mudó al Real Betis por £21,6 millones el verano pasado. Sin embargo, el fichaje de Bryan Mbeumo en la misma ventana ya ha aumentado la emoción.

Bryan Mbeumo celebra tras abrir el marcador del Manchester United ante el Liverpool (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

La decisión del United de centrarse en el talento nacional durante la ventana de transferencia les llevó a gastar más de £120 millones en Mbeumo y Matheus Cunha. Ocho partidos después de la temporada 2025/26, y Mbeumo ya ha comenzado a funcionar.

El gol del domingo en Liverpool fue sólo su segundo gol en la Premier League con sus nuevos colores. El camerunés pasó como un fantasma a Virgil van Dijk y superó tranquilamente a Giorgi Mamardashvili.

Después de costar hasta £71 millones en el verano, Mbeumo es ahora la primera amenaza del United en la derecha desde la exclusión de Greenwood tras el giro de los acontecimientos en su vida personal. Su gol en Anfield llegó apenas 24 horas antes de que los informes en España indicaran que se estaba analizando una posible transferencia de Greenwood.

Se cree que el Barcelona está mirando a Greenwood para fortalecer aún más su línea de ataque. Un regreso a Manchester parece poco probable por razones obvias. Afortunadamente, Amorim tiene una excelente opción por la derecha en Mbeumo, algo que el club no se puede dar el lujo desde 2022.

