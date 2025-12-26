Man United ‘fichó más cerca de Mohamed Salah’ gracias al ex jefe de la F1

El Manchester United fichó a cinco jugadores durante la ventana de transferencias de verano, y Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Senne Lammens y Diego León se unieron a los Rojos.

Rubén Amorim guió cinco fichajes en el Manchester United este verano (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Según los informes, la actividad de transferencias del Manchester United en el verano les ha llevado a adquirir un jugador cuyas habilidades se parecen más a las de Mohamed Salah del Liverpool. El United incorporó cinco nuevos fichajes durante la ventana de verano: Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko, Senne Lammens y Diego León llegaron a Old Trafford.

Los Rojos han tenido una primera mitad de temporada mixta bajo el mando del entrenador Ruben Amorim, aunque aun así lograron subir al séptimo lugar en la Premier League en Navidad.

Amorim y su equipo estarán ansiosos por continuar su ascenso de tres puntos cuando reciban al Newcastle en Old Trafford la noche del Boxing Day.

Mbeumo es un jugador que ya ha demostrado por qué el United estaba tan decidido a hacerse con sus servicios. El internacional camerunés representa actualmente a su país en la Copa Africana de Naciones y podría no estar disponible durante un mes más mientras continúa la competición.

El United estuvo vinculado con Mbeumo durante varias semanas antes de finalmente cerrar un trato por valor de hasta £70 millones.

Según un informe del Daily Mail, el recién nombrado jefe de investigación de datos del United, Mike Sansoni, jugó un papel decisivo a la hora de traer a Mbeumo a Old Trafford.

Sansoni trabajó anteriormente para el equipo Mercedes de Fórmula 1 en un puesto similar durante once años antes de mudarse al United.

El informe sugiere que el análisis de datos realizado por Sansoni y su departamento reveló que fichar a Mbeumo era lo más «cercano» que podía llegar el United a fichar a Salah procedente del Liverpool. Mbeumo ha marcado siete goles en 17 partidos con el United, seis de los cuales fueron en la Premier League.

El jugador de 26 años no es el único jugador que el United falta debido a la Copa Africana de Naciones. Amad Diallo (Costa de Marfil) y Noussair Mazraoui (Marruecos) también participan en el torneo por sus respectivos países.

Bryan Mbeumo llegó al Manchester United procedente de Brentford este verano (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Antes de la salida de Mbeumo de Manchester para competir en la AFCON con Camerún, Amorim incluyó al delantero en la alineación titular para los 16 partidos de la Premier League esta temporada.

Su disponibilidad ha sido crucial para las esperanzas del United de escalar la Premier League esta temporada, y Amorim ahora tiene que ajustar sus tácticas para las próximas semanas mientras Mbeumo no esté disponible.

