Man United ‘Fear’ Ruben Amorim renunciará antes de ser despedido como una postura de Ineos clara

Ruben Amorim está teniendo más y más presión sobre el Manchester United después de un mal comienzo de la temporada y se entregan a los propietarios del club para que pueda alejarse.

Ruben Amorim responde durante la derrota del Manchester United contra Brentford (Imagen: Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Según los informes, los copropietarios del Manchester United están preocupados de que el gerente Ruben Amorim pueda optar por renunciar antes de ser despedido en un intento de retener su reputación de gestión.

Desde su nombramiento en Old Trafford en noviembre de 2024, Amorim ha tenido un momento difícil. A pesar de la iniciativa de United a la final de la Liga Europa la temporada pasada, donde fueron derrotados por el Tottenham Hotspur en Bilbao, terminaron un decepcionante 16º y cómodo fuera de los lugares europeos para garantizar que su término de cargo esté cargado de dificultades.

La temporada actual tampoco comenzó bien. A pesar de una victoria sobre Chelsea antes de su colisión con Brentford, el equipo de Amorim sufrió tres derrotas para la Premier League y se sorprendió de la Copa Carabao por Grimsby Town of League.

En total, bajo el liderazgo de Amorim, United solo ha logrado 19 victorias de 49 juegos, por lo que se han planteado preguntas serias sobre su futuro. Sin embargo, según el I -Rant I, Sir Jim Ratcliffe e Ineos están dispuestos a estar con su gerente.

Se cree que el multimillonario británico está comprometido con su visión a largo plazo para United y es reacio a retirar otra renuncia. Sin embargo, hay preocupaciones dentro del club de que INEOS puede no tener control en el caso.

Según dos fuentes que citan el periódico nacional, es casi seguro que Amorim elegirá salir de United antes de que Ratcliffe tenga la oportunidad de despedirlo. Sugieren que el gerente portugués se está frustrando cada vez más por las constantes críticas después de perder.

Se supone que Amorim es considerado como reacciones ‘instintivas’ y, según los informes, se sorprende por el intenso control en torno a su mandato de su supervisor. Una fuente le dijo a la I que Amorim pronto tendrá que considerar ‘renunciar a’ su carrera de gestión ‘.

A pesar de los deslumbrantes rumores sobre el futuro de Amorim, está claro que ningún sucesor ha sido identificado para el entrenador en jefe portugués. Se supone que United no se acercó a los gerentes para reemplazar a Amorim, aunque Ratcliffe sigue siendo fanático de Gareth Southgate después de su exitoso mandato con el equipo nacional inglés.

United regresa a la acción este sábado cuando dan la bienvenida a Sunderland en Old Trafford.

