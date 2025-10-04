Man United Fans que están de acuerdo con Ruben Amorim con todo en Sunderland Clash

Se espera que Ruben Amorim, confrontado con más presión si el Manchester United este fin de semana no vence a Sunderland en la Premier League

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

Los fanáticos del Manchester United están de acuerdo en que Ruben Amorim debería ser despedido si los Rojos no vencieron a Sunderland el sábado. United organiza a los gatos negros en forma que solo buscan su tercera victoria de la temporada después de la sombría derrota por 3-1 el pasado fin de semana en Brentford.

Amorim esperaba que la victoria 2-1 contra Chelsea pudiera ser un punto de inflexión, pero los Rojos depositaron de regreso a la Tierra con una derrota en el estadio de la comunidad GTech.

Después de seis juegos, United 14 está en la tabla de la Premier League con solo siete puntos de un posible 18. Compare que hasta ahora la temporada pasada y los Rojos tienen el mismo número de puntos: un total que Erik finalmente vio a diez hag obtener el hacha con Amorim que lo reemplaza como el nuevo entrenador en jefe del club.

Y los partidarios de United esperan que Amorim reciba el mismo tratamiento que Ten Hag, y serán despedidos, si los Rojos no vencen a Sunderland en Old Trafford este fin de semana.

Llegó en respuesta al puesto de Instagram de United, que declaró que el próximo partido del club siguió con el título: «Una oportunidad para rectificar los errores del fin de semana [flexed bicep emoji and red circle emoji].

En la parte de comentarios en el Post de United, varios fanáticos expresaron su frustración por Amorim y pidieron a la junta que tome una decisión de si el resultado del sábado no termina en tres puntos para los Rojos.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Uno dijo: «Si no ganamos, debe ir».

Otro escribió: «Con Amorim … noseeeeeeeeeeeeee Everyweek .. Sack Amorim & Schop Bruno Out».

Un tercio afirmó: «Amorim Out».

«Si United pierde esta competencia, Amorim tiene que irse», dijo un cuarto.

Un quinto admitió: «¡Vete a la vez!»

«Amorim Último juego», escribió otro.

«Espero que perdamos, así que Amorim se ha ido», un séptimo pozo.

Otro dijo: «Por favor, vamos a ir, Amorim tiene que irse».

Amorim tiene un ejemplo del partido de su partido contra Sunderland en su conferencia de prensa antes del partido y ha admitido que espera un «partido realmente duro». Los Black Cats han hecho un comienzo impresionante de la vida en la Premier League, ganando tres y atrayendo a dos de sus seis juegos.

«Realmente es un partido difícil, lo están haciendo muy bien», dijo Amorim. «Y luego, cuando ves los juegos, se dibujan con un jugador menos en la final [moments] del juego que dibujan [get] Un punto, y luego ganan en el último juego contra Brentford, [to get] Tres puntos más.

«Creo que los detalles cambian mucho la tabla, por lo que tenemos que prestar atención a eso. Es un equipo que juega muy bien, es un sistema claro 4-3-3 con muchas rotaciones en el costado del campo.

«Están seguros y saben que estaremos bajo presión y que debemos poder jugar con él y estamos preparados para un partido difícil y difícil».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.