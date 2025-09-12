Man United ‘falló’ con intento de transferencia tardía para firmar reemplazo de Alejandro Garnacho

El último Manchester United transfiere noticias y chismes con un reclamo de Francia que aparece en el disputado interés en la estrella de Lyon Malick Fofana.

Según los informes, Malick Fofana fue en Radar en Man Utd este verano. (Imagen: imágenes deportivas de Eurasia/imágenes Getty)

Supuestamente en el Manchester United falló en sus intentos de firmar a un controvertido atacante antes de que se cerrara la ventana de transferencia de verano.

United ha hecho cinco nuevas incorporaciones a su equipo este verano; A saber, Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Senne Lammens, quienes fueron a Old Trafford. Lammens fue la última firma del club de la ventana, donde su acuerdo fue confirmado el día de la fecha límite.

No solo fue solo un ingreso donde United tenía una ventana de transferencia ocupada, con diferentes jugadores que abandonaron el club. En términos de atacantes, United ha castigado los resultados de Marcus Rashford, Antony, Rasmus Hojlund, Jadon Sancho y Alejandro Garnacho antes de la fecha límite de la semana pasada.

Un informe de Foot Mercato en Francia afirmó que la salida de Garnacho United en particular ingresaría al mercado para un nuevo atacante. Se ha afirmado que los Rojos han intentado intentar firmar a la estrella de Lyon Malick Fofana para reemplazar a Garnacho en el ala izquierda, al tiempo que respondieron a la lesión en Cunha antes de la fecha límite.

Sin embargo, el informe afirma que United nunca ha recibido una luz verde de los representantes de Fofana para que tenga lugar un golpe. Esto a pesar del hecho de que el joven de 20 años aparentemente le gustaba ser miembro de United si un acuerdo pudiera ser golpeado entre los dos clubes.

United ya ha realizado cambios importantes en su línea de referencia este verano con las llegadas de Cunha, Mbeumo y Sesko. Todavía debe considerar si el interés en Fofana era real y, de ser así, si un paso propuesto durante la ventana de enero se puede visitar nuevamente.

Liverpool, Nottingham Forest y Everton fueron acreditados con el interés en firmar Fofana, mientras que la ventana de transferencia de verano estaba abierta.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.