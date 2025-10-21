Man United está valorado en £ 80 millones para un objetivo de transferencia de ‘paquete completo’ mientras surgen tres rivales

Según los informes, el Man United está luchando por la firma de una estrella de la Premier League en forma, que según un exjugador valdría su alto precio.

Al entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, le dijeron que invitar a Antoine Semenyo sería un tiempo bien empleado (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Se ha afirmado que el Manchester United tendrá que gastar £80 millones para asegurarse los servicios de Antoine Semenyo.

El equipo de Old Trafford ha sido objeto de informes que lo vinculan con una jugada del delantero del Bournemouth, que ya ha marcado seis goles en ocho partidos de la Premier League esta temporada. El Liverpool es otro club que supuestamente está considerando un acuerdo para Semenyo, quien firmó un nuevo contrato de cinco años con los Cherries este verano.

A pesar de su contrato ampliado, Bournemouth podría despertar un gran interés en el delantero si continúa con sus impresionantes actuaciones. Anteriormente se había discutido una tarifa de £ 75 millones para el extremo ghanés durante la última ventana de transferencia, pero el ex portero del United Ben Foster está convencido de que se necesitará más antes de que se apruebe su salida.

El ex jugador de Inglaterra y Wrexham también cree que los gigantes españoles Real Madrid y Barcelona perseguirán a Semenyo, lo que significa que el United podría enfrentar una dura competencia de otros tres clubes si deciden perseguirlo. Sin embargo, Foster cree que sería una batalla que valdría la pena librar después de describirlo como «el paquete completo».

Hablando en su podcast Fozcast, dijo: «Semenyo puede ir a cualquier parte. Es una cosa hermosa. Lo más importante que hizo Bournemouth este verano fue firmar un nuevo contrato. Podría valer £80 millones».

«Este es el mercado y el mundo en el que vivimos ahora. Trabaja muy duro y marca goles y asistencias. Es el paquete completo. A sus 25 años, está literalmente en la cúspide de su apogeo. No me sorprendería que fichara por el Real o el Barça».

Antoine Semenyo supuestamente tiene una cláusula de rescisión en su contrato con Bournemouth (Imagen: Stu Forster, Getty Images)

Aunque Bournemouth logró defenderse del interés en Semenyo el verano pasado, se dice que su nuevo acuerdo incluye una cláusula de rescisión que podría allanar el camino para su salida en un futuro próximo. Es comprensible que el jefe de Cherries, Andoni Iraola, estuviera dispuesto a estar atento al asunto cuando se le preguntó directamente sobre la tarifa de liberación.

«No sé nada sobre los contratos de los jugadores», dijo el viernes cuando le preguntaron sobre Semenyo. “No sé cuánto ganan y tampoco quiero saberlo.

«Lo más importante para mí es que siga jugando bien. Si lo hace, habrá más ruido, pero eso es algo que nos llevaremos si juega bien. Mi preocupación es mantenerlo en un lugar donde juegue bien».

Si bien Semenyo admitió que se sentía «no querido» por otros clubes como para dejar Bournemouth en la última ventana de transferencia, su entrenador de desarrollo personal espera que se una a un «gran club» a su debido tiempo.

Saul Isaksson-Hurst dijo: «Es increíble. Es un jugador de la Liga de Campeones y tuvo la mala suerte de no fichar este verano, pero es sólo cuestión de tiempo antes de que se vaya a un gran club. Ha habido interés. Es uno de los jugadores más eléctricos de la Premier League en este momento. Así que no hay límite».

«Si puedes dominar la Premier League, puedes dominar cualquier competición. Él podría jugar en cualquier gran club y causar un impacto. Inmediatamente le dije: ‘Deberías jugar la Liga de Campeones’. Ese debería ser el objetivo inicial. ¿Cómo va a hacer eso?».

Y añadió: «Tienes que ser uno de los mejores jugadores del Bournemouth y ayudarles a tener una temporada realmente exitosa e idealmente ser uno de los máximos anotadores y asistentes de tu equipo y de la liga, lo que te da la plataforma para hacerlo. Es una progresión natural».

