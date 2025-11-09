Man United está listo para ‘escribir su futuro’ antes del histórico partido de la Liga de Campeones

El Manchester United Women jugará por primera vez en Old Trafford en la Liga de Campeones contra el PSG el miércoles por la noche.

El Manchester United celebra su victoria sobre Brighton y Hove Albion en la WSL (Imagen: Steve Bardens – WSL/WSL Football vía Getty Images)

El director de fútbol femenino del Manchester United, Matt Johnson, ha insistido en que el miércoles por la noche será la oportunidad del club de «escribir su futuro» cuando reciba al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.

Será la primera vez que el equipo femenino del United juegue la Liga de Campeones en Old Trafford. Esta temporada también es la primera vez que alcanzan la fase de grupos/liga de la competición de élite europea.

Sin embargo, el tamaño del torneo no disuade a los Rojos. Hasta ahora han ganado sus dos primeros partidos en la Liga de Campeones y si vencen al PSG United estarán en camino de avanzar a los octavos de final.

Hablando en Carrington esta semana, Johnson no quiso subestimar la magnitud del partido de la próxima semana. «Es una oportunidad para escribir el futuro no sólo en términos de los hombres que jugaron la Liga de Campeones en esas noches especiales en Old Trafford, sino también del equipo femenino», explicó.

«Esto sienta un precedente y una vez que rompes una barrera puedes llegar más lejos. Para mí es una muy buena declaración para el fútbol femenino, una muy buena declaración para el Manchester United de que podemos organizar estas veladas especiales para el equipo».

Johnson confía en que no hay prisa por hacer que estas noches sean más regulares en la WSL y la Liga de Campeones. «Se trata de hacer crecer el fútbol femenino de forma sostenible y hacer las cosas de manera inteligente», añadió.

El Manchester United celebra el primer gol de Maya Le Tissier contra el Valerenga en la Liga de Campeones en Leigh Sports Village

«Lo que queremos hacer ante todo es asegurarnos de crear una experiencia realmente buena y que una multitud repleta sea mejor que unas pocas personas en un estadio enorme. El primer objetivo real es, si creemos que podemos reunir a más de los 12.000 que tenemos en Leigh Sports Village, entonces los llevaremos a Old Trafford».

«Así que el derbi de Manchester siempre será en Old Trafford porque sabemos, como lo hemos demostrado, que podemos conseguir entre 30.000 y 40.000 allí, así que lo llevaremos allí. Para nosotros se trata de hacer crecer el juego de una manera sostenible, trayendo entre 10.000 y 12.000 cada semana en Leigh, porque entonces se convierte en un caso en el que ahora podemos hacer crecer el juego y llevarlo a Old Trafford».

Ponerse a prueba contra un equipo como el PSG es una buena señal para ver dónde se ubica este equipo del United entre la élite europea. De cualquier manera, gane, pierda o empate, Johnson desea que el club cumpla con su plan.

«El club tiene un objetivo muy público en mente. Queremos ganar la WSL en 2028», afirmó.

«Para nosotros el objetivo es: ¿podemos acercarnos a eso cada año? Para nosotros está bastante claro: si juegas en el Manchester United, y esto es lo que los jugadores adoptan, queremos ganar trofeos».

Matt Johnson, director de fútbol femenino del Manchester United, en conversación con el exdirector deportivo Dan Ashworth en agosto de 2024

«Ese es el objetivo número uno. Por eso nuestro objetivo es profundizar en todas las competiciones en las que competimos. Una vez que profundizas, lo que cuenta son las actuaciones nocturnas.

«En la Liga de Campeones, el objetivo a corto plazo era clasificarnos por primera vez en la historia del club, lo cual hicimos y no es un proceso fácil: ir a Estocolmo y jugar dos partidos en cuatro días. Luego tuvimos el partido doble contra Brann».

«Así que hemos hecho la primera parte y lo siguiente es clasificarnos para la siguiente fase, de forma automática o mediante los play-offs. Esa tiene que ser la ambición que hemos tenido desde el principio, ahí es donde tenemos que ir».

‘Es uno de los más grandes [occasions for the club]Johnson concluyó cuando le preguntaron sobre el partido del PSG. «Es el primer partido de la Liga de Campeones en Old Trafford, que será historia y permanecerá en la historia del club para siempre, así que eso lo hace enorme.

«El hecho de que hayamos tenido un buen comienzo y hayamos conseguido tres victorias en un sistema de liga con sólo seis partidos nos daría una buena ruta al menos para llegar a los play-offs. Así que, dada la magnitud del torneo, los rivales contra los que nos enfrentamos, que también son muy buenos y con muchos internacionales franceses, creo que sin duda será una de las noches más importantes para el fútbol femenino del Manchester United».

Las entradas para el partido contra el PSG, que cuenta entre sus filas con la ex portera del United Mary Earps, siguen a la venta en la web oficial del United.