Man United está bloqueado para repetir el truco de transferencia de Matheus Cunha el próximo año

Matheus Cunha firmó al Manchester United al comienzo de esta ventana de transferencia de verano, pero no podrán aceptar un acuerdo en una etapa tan temprana en 2026

Matheus Cunha fue el primer Manchester United firmado que se hizo durante esta ventana de transferencia de verano (Imagen: fuera de juego a través de Getty Images)

Manchester United acordó firmar a Matheus Cunha de Wolverhampton Wanderers un día después de su temporada este verano.

Menos de 24 horas después de que cerraron sus giras después de la temporada en Hong Kong, el club confirmó que habían aceptado la firma, sujeto a visa y registro. United confirmó la transferencia 11 días después, el 12 de junio, después de que Cunha había firmado un contrato.

Esa fue la primera vez que firmaron a un jugador en junio durante seis años, quien regresó con Daniel James, quien llegó al club desde Swansea City. Sin embargo, United no podrá hacer movimientos en una etapa tan temprana del próximo verano.

Tampoco todos los demás clubes, porque la ventana de verano no se abrirá hasta el 15 de junio. Este año, la ventana comenzó el 1 de junio, el día en que United anunció su acuerdo para firmar a Cunha, pero esa fue una fecha anterior que lo normal debido a la Copa Mundial del Club que comenzó el 14 de junio.

Como tal, FIFA permitió que una estrella de transferencia extraordinaria se ejecutara entre el 1 y el 10 de junio antes de que se abriera nuevamente el 16 de junio. Pero sin la Copa Mundial de Clubes en el próximo verano, la próxima edición está prevista para 2029, el servicio normal se reanudará.

En cambio, la ventana comienza durante los primeros días de la Copa Mundial en Canadá, México y Estados Unidos el 15 de junio. Sin embargo, los clubes aún pueden igualar las sesiones de firma antes de que comience el mercado.

Significa que United no se le permitirá tan temprano en 2026 realizar actividades para firmar a Cunha. En cambio, deben esperar a que la ventana de transferencia se abra el 15 de junio en un tiempo más regular.

El director del fútbol unido Jason Wilcox expresó la alegría del club para poder reclutar a Cunha tan rápido este verano. «Tomar Matheus fue una de nuestras prioridades más importantes para este verano, por lo que nos complace haber completado su firma tan temprano en la ventana», dijo.

El jugador también se refirió a la ventaja de firmar antes de que los jugadores regresaran para entrenar. «No puedo esperar al comienzo de la pretemporada para conocer a mis compañeros de equipo y prepararse para la próxima temporada», dijo.

