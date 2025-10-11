Man United está aprendiendo la postura de transferencia de Kobbie Mainoo del Napoli antes de la opción de enero

El joven centrocampista desea impresionar a Rubén Amorim para poder asegurarse tiempo de juego regular de cara al Mundial del próximo verano.

A Kobbie Mainoo le gustaría tener tiempo de juego regular esta temporada (Imagen: Getty Images)

El director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, sigue vigilando al centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, antes del mercado de fichajes de enero.

El centrocampista de veinte años buscó una cesión en la última semana del mercado de fichajes de verano, pero el United no respondió a su petición.

El Manchester Evening News entiende que Mainoo no quería abandonar permanentemente su club juvenil y buscaba una mudanza temporal, únicamente para conseguir minutos regulares esta temporada.

Mainoo atrajo el interés del Napoli, gigante de la Serie A, pero está claro que ha trabajado duro en Carrington para impresionar al entrenador del United, Ruben Amorim, quien ha desafiado al joven a mejorar su juego.

El centrocampista incluso cambió de chef privado en casa y trabajó con un entrenador personal durante el parón internacional de septiembre en un intento por mejorar sus actuaciones.

«Tiene que luchar por su lugar», advirtió anteriormente Amorim. «Necesitamos a Kobbie. Entiendo que los jugadores que no juegan en este momento estén decepcionados. Hay que luchar durante la semana».

A medida que se acerca la ventana de transferencia de enero, se informa que el Napoli sigue vigilando al internacional de Inglaterra. Según la Gazzetta dello Sport, el director deportivo Manna sigue de cerca al centrocampista y «aprecia» sus cualidades.

Kobbie Mainoo ha tenido dificultades con los minutos de juego habituales en lo que va de temporada (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Aunque no pudo conseguir sus servicios este verano, se cree que el Napoli se ve como el escenario ideal para que Mainoo muestre su talento de cara a la Copa del Mundo del próximo verano. El informe sugiere que cualquier acuerdo potencial no incluiría una opción de compra.

Mientras tanto, Sky Sports informó esta semana que el Nápoles sigue en contacto con el entorno del centrocampista.

Si Mainoo se muda al club de la Serie A, se uniría a su ex compañero de equipo de los Rojos, Scott McTominay, en Nápoles, donde McTominay se ha convertido rápidamente en un favorito de los fanáticos.

