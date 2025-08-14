Man United está a punto de hacer algo que no han hecho en 11 años, porque la tarea de Ruben Amorim es clara

Últimas noticias y rumores en el Manchester United, mientras que Ruben Amorim espera cambiar la fortuna del club después de una decepcionante temporada 2024/25

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Manchester United jugará Grimsby en la segunda ronda de la Copa Carabao esta temporada después del empate el miércoles por la noche.

La última vez que se mostraron en la segunda ronda de la competencia fue la campaña anterior y la falta de calificación europea durante la temporada 2014/15, después de la séptima en la competencia. En esa ocasión, United se opuso a MK Down y fue golpeado cómodamente 4-0 por la noche.

La competencia era conocida en ese momento como la Capital One Cup y el resultado significó un comienzo sombrío de por vida bajo Louis Van Gaal, quien fue nombrado a principios de ese verano para reemplazar a David Moyes. United comenzó lo que demostraría ser un período difícil para el club porque intentaron llenar el vacío que quedó atrás por la partida de Sir Alex Ferguson.

Esta vez, Ruben Amorim supervisa las cosas y esperará un fuerte aumento en la fortuna del decepcionante lugar de la temporada pasada en la Premier League. El club también fue derrotado de la Copa Carabao en los cuartos de final y cayó en una derrota por 4-3 para sus últimos conquistadores de la Europa League Tottenham Hotspur.

United es parte de la competencia en esta fase temprana debido a su pobre campaña de la Premier League, donde solo Wolves y Tottenham los separan del descenso.

Significa que Amorim se enfrenta a una gran tarea para cambiar la fortuna del club, y espera evitar una vergüenza similar a la de Gaal hace 11 años.

Desde su última actuación en la segunda ronda de la Copa Carabao, United ha levantado el trofeo dos veces. Primero en 2017 bajo José Mourinho, Southampton derrotó a 3-2, y nuevamente en 2023 durante la primera temporada de Erik Ten-Hag, con una victoria por 2-0 sobre Newcastle United en el estadio Wembley.

