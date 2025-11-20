Man United esquivó una bala de £ 50 millones, mientras que las acciones de Joshua Zirkzee lo dicen todo

El Manchester United podría ofrecerle a Joshua Zirkzee una nueva oportunidad tras la lesión de Benjamin Sesko a principios de este mes.

Joshua Zirkzee está luchando por conseguir tiempo de juego regular en el Man United y ahora es buscado por la Roma (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

El Manchester United puede considerarse afortunado de no haber arruinado nunca el fichaje de Evan Ferguson.

El United había estado siguiendo al delantero irlandés durante años, con informes de ojeadores que se remontaban a su adolescencia en el Bohemians. El club incluso estuvo cerca de una transferencia de £50 millones el verano pasado, un destino soñado para Ferguson, quien admitió haber apoyado al United cuando era niño.

«Cuando era niño apoyaba al United», dijo Ferguson al Daily Mail. ‘Tenías a los Rooneys, los [Dimitar] Berbatov y, por supuesto, Danny Welbeck. Siempre lo han pasado bien con el delantero».

Pero la carrera de Ferguson se ha estancado en los últimos años y ahora está luchando en la Roma sin goles a su nombre esta temporada. Recientemente ha luchado contra una lesión, pero pronto podría enfrentar la perspectiva de tener menos tiempo de juego.

Esto se debe a que la Roma está interesada en fichar a Joshua Zirkzee, un jugador muy por debajo de Ruben Amorim que sólo ha jugado 90 minutos en toda la temporada.

El hecho de que la Roma esté planeando sustituir efectivamente a un delantero que hace apenas unos años era considerado uno de los mejores jugadores del mundo con Zirkzee dice mucho sobre su salida.

En retrospectiva, el United tiene suerte de no haber apretado nunca el gatillo, especialmente teniendo en cuenta su historial de errores costosos.

Si United permitirá o no que Zirkzee se vaya en enero es otra cuestión. La lesión de rodilla de Benjamin Sesko ofrece un posible regreso al primer equipo, aunque se espera que Matheus Cunha sea el hombre habitual de Amorim en ausencia del esloveno.

Sesko podría estar de baja entre tres y cinco semanas, por lo que Zirkzee tiene la oportunidad de demostrar su valor. Con los delanteros Amad y Bryan Mbeumo dirigiéndose a la Copa Africana de Naciones (AFCON) para representar a Costa de Marfil y Camerún respectivamente, al United le faltarán jugadores de ataque, con informes a principios de este año que afirman que a Zirkzee no se le permitirá irse en enero como resultado.

Se ha relacionado al jugador de 24 años con una salida en el nuevo año con la esperanza de tener más acción regular con el primer equipo antes de la Copa del Mundo del próximo verano. El Daily Mail afirma que la Roma es una de las principales opciones del delantero y que el delantero presionará para salir si los minutos que faltan de aquí al mercado de fichajes no parecen llegar.

La forma del ex objetivo del Manchester United Evan Ferguson se ha caído por un precipicio (Imagen: AFP vía Getty Images)

El informe añade que las personas cercanas al jugador sienten que se abre una «oportunidad crucial» para el jugador de 24 años debido a la lesión de Sesko, pero sólo el tiempo dirá si la aprovecha o no.

La Roma seguirá de cerca la situación con vistas a conseguir un préstamo con opción de compra. Su interés en él puede no ser una sorpresa, ya que Ferguson, de 21 años, no ha marcado ningún gol en diez partidos esta temporada.

Artem Dovbyk también estuvo regularmente por delante en la Roma, pero tampoco fue productivo, con dos goles en catorce partidos.

El técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, pidió anteriormente a Ferguson que hiciera más, pero prometió tener paciencia con él. «Tiene que rendir en el campo y sus actuaciones no han sido positivas», dijo el mes pasado.

«Para ser honesto, ayer fue la primera vez que lo vi entrenar adecuadamente. Viene de la Premier League y no jugó mucho la temporada pasada. Tenemos que tener paciencia con él».

Sin embargo, informes en Italia afirman que eso es lo que quieren los romaníes. 26 de octubre de 2025

» target=»_self» aria-label=»» tabindex=»0″>renegociar los términos del contrato de préstamoEl joven de 21 años podría regresar a los Seagulls en enero.

El United ha cometido muchos errores en el mercado de fichajes en el pasado y está siendo examinado por ello. El nombre de Ferguson podría haberse agregado a esa lista dada la trayectoria de su carrera desde su avance en Brighton, pero el club acertó esta vez al mantener vivo el fuego.

