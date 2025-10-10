Man United escuchará el castigo del Arsenal por incumplimiento de las reglas como se anunció

La FA impuso al Arsenal una multa suspendida de £ 500.000 después de que se descubriera que había infringido una regla en la tercera ronda de la Copa FA contra el Manchester United.

La FA ha aceptado una queja del Manchester United por su victoria en la Copa FA sobre el Arsenal la temporada pasada. (Imagen: (Foto de Zohaib Alam – MUFC/Manchester United vía Getty Images))

El Arsenal ha sido castigado por la FA por infringir las reglas en su derrota en la tercera ronda de la Copa FA ante el Manchester United la temporada pasada. Los Gunners recibieron una multa suspendida de £ 500,000 por violar las reglas de asignación de entradas después de que al United solo se le dieran 8,000 asientos para su eliminatoria de copa cuando se les debería haber dado el 15 por ciento de la capacidad del estadio.

Para cumplir con ese requisito, se habrían tenido que emitir 9.000 entradas al United, aunque el Arsenal afirmó que las normas de seguridad les impedían cumplir con este requisito.

Estas reglas de capacidad difieren en la Premier League, donde se pueden proporcionar asignaciones más pequeñas. Esto explica por qué los partidos fuera de casa parecen mucho más numerosos durante los partidos de copa.

LEER MÁS : El postor Manchester United confirma el interés de adquisición como ofertaLEER MÁS : Actualización de la adquisición de Ineos y Sir Jim Ratcliffe Man United después de las afirmaciones de Turki Al-Sheikh

El United intentó llegar a un acuerdo sobre el tema, pero no recibió respuesta del Arsenal, lo que llevó a presentar su queja ante la FA. Unos diez meses después del concurso, ya se han hecho públicos los resultados de su investigación.

Un comunicado decía: “El Professional Game Board (PGB) ha castigado al Arsenal FC por violar la regla 192 de la Copa FA de la temporada 2024/25 en relación con el empate de tercera ronda contra el Manchester United FC el domingo 12 de enero de 2025.

“Se alegó que el Arsenal FC había violado la Regla 192 de la Copa FA 2024/25 y el asunto se remitió a la PCB para su consideración.

La PGB concluyó que el Arsenal FC no había cumplido con la Regla 192 de la Copa FA de 2024/25 e impuso una multa suspendida de £500,000.

«La multa ha sido suspendida a la espera de la confirmación del Arsenal FC de que puede cumplir con este requisito para la tercera ronda de la Copa FA 2025/26 y continuar cumpliéndolo en cualquier ronda posterior de la competición de esta temporada».

El comunicado completo publicado en el sitio web de la FA afirma que «el club visitante tiene derecho a reclamar hasta el 15% de las entradas emitidas (hasta un máximo de 9.000)».

El Manchester United derrotó al Arsenal la temporada pasada. (Imagen: (Foto de Alex Pantling/Getty Images))

A pesar de haber menos seguidores en el Emirates Stadium, el United les dio a los fieles viajeros una noche para recordar al ganar el partido en los penales.

El equipo de Ruben Amorim finalmente fue derrotado en los penaltis en la quinta ronda por el Fulham, que luego sería eliminado por el eventual ganador Crystal Palace.

Su campaña en el torneo de este año comienza a principios de enero y el sorteo se realiza con antelación.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.