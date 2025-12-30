Man United es lo último cuando surge la actualización de la transferencia de Marcus Rashford y el entrenador hace una declaración sobre el cedido

El Manchester United recibe a los Wolves en la Premier League esta noche a medida que se acerca la ventana de transferencia de enero.

El cedido del Manchester United Marcus Rashford se ha convertido en un jugador clave para el Barcelona (Imagen: David ALIGA/NURPHOTO VIE Getty Images)

El Manchester United se está preparando para un mes crucial a medida que se acerca la ventana de transferencias de enero. La plantilla de Rubén Amorim ha mostrado signos de mejora en los últimos meses, con el club centrado en asegurarse una plaza en la Liga de Campeones de la próxima temporada.

El United buscará impulsar sus cuatro principales ambiciones con una victoria sobre los Wolves en Old Trafford el martes por la noche. Los visitantes aún no han logrado una victoria esta temporada, lo que le da al equipo de Amorim una excelente oportunidad para reducir la diferencia de tres puntos con el Liverpool, cuarto clasificado.

Si bien se ha prestado mucha atención a los posibles recién llegados, el United también podría aumentar su fondo de transferencias mediante la venta de jugadores. A continuación presentamos un vistazo a algunas de las historias más importantes que rodean al club.

Actualización de Marcus Rashford

Marcus Rashford está floreciendo en el Barcelona en su segunda cesión en el Manchester United. El delantero marcó 18 goles en 24 partidos con el equipo de Hansi Flick.

El Barcelona tiene la opción de hacer permanente la transferencia de Rashford por £26 millones. Si bien esto sería una ganga dada la forma actual de Rashford, es posible que el internacional inglés tenga que hacer algunas concesiones para cerrar el trato.

La publicación española Sport informa que Rashford está abierto a discutir un recorte salarial que se ajuste al tope salarial del Barcelona, ​​dados los conocidos problemas financieros del club. Se informa que Flick desea mantener a Rashford más allá de esta temporada.

Mientras tanto, Rashford también ha indicado que quiere quedarse en el club. Se afirma que el equipo español es optimista en cuanto a que el jugador de 28 años rechazará ofertas de otros clubes para seguir jugando con Flick.

Su contrato con el United se extiende hasta 2028. Sin embargo, Rashford fue cedido al Aston Villa en enero pasado antes de mudarse permanentemente a Barcelona en el verano.

Rasmus Hojlund marcó seis goles en doce partidos de liga con el Napoli (Imagen: Emanuele Comincini/NurPhoto vía Getty Images)

Man Utd recibe el veredicto de Rasmus Hojlund

Su compañero cedido por el Manchester United, Rasmus Hojlund, ha recibido elogios del técnico del Napoli, Antonio Conte. Después de dos campañas desafiantes en Old Trafford, el joven delantero pasó al campeón italiano, que tiene la opción de hacer la transferencia permanente por hasta £ 44 millones.

El jugador de 22 años ha tenido problemas durante su estancia con la camiseta del United, y su considerable tarifa de transferencia de £ 72 millones aumenta la presión. Sin embargo, Hojlund se ha ganado la admiración de Conte después de anotar dos goles en la victoria del Napoli sobre el Cremonese el domingo.

«Hojlund es un jugador muy joven, sólo tiene 22 años y todavía puede mejorar mucho», explicó Conte. «Desde que se unió a nosotros, ya se ha convertido en un jugador dominante en ese rol a medida que comienza a comprender qué posiciones tomar, cómo defender el balón, cuándo moverse hacia él o cuándo retirarse».

Conte continuó: «Está muy bien conectado con el equipo. En mi estilo de fútbol, ​​los atacantes juegan un papel muy importante y especial en el planteamiento general, y él tiene un enorme margen para seguir mejorando».