Man United es lo último cuando Ruben Amorim envía mensajes a Bruno Fernandes en medio de la conmoción en el mediocampo

El Manchester United jugará contra el Everton después del parón internacional y Ruben Amorim espera mantener viva la racha invicta del club.

Bruno Fernandes le envió un mensaje a Rubén Amorim

En la victoria de Portugal por 9-1, Fernandes anotó tres goles. El técnico Roberto Martínez utilizó a Fernandes como mediocampista ofensivo en un trío con dos jugadores defensivos más apoyándolo.

Rubén Amorim está listo para dar un impulso en el centro del campo

El United reforzó su ataque durante el verano con las adquisiciones de Mbeumo y Cunha, junto con Benjamin Sesko. Ahora parece que su centro del campo necesita una renovación.

Rashford, que actualmente está cedido en el Barcelona, ​​gana 325.000 libras esterlinas a la semana en Old Trafford. Casemiro y Harry Maguire también podrían irse a menos que acepten salarios significativamente más bajos.

