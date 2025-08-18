Man United envió una clara instrucción de transferencia de David de Gea como un punto de cláusula de liberación realizado

El nuevo Manchester United transfiere noticias y puntos de vista en medio de especulaciones sobre su antiguo portero.

David de Gea en Action for Man Utd. (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images.)

Firmar a un nuevo arquero no es la prioridad para el Manchester United este verano, porque el club ha demostrado abordar sus problemas de ataque. Pero un reclamo sobre la cláusula de lanzamiento de una antigua estrella del United tiene algunos Las noticias de la tarde de Manchester La sección de comentarios grita por una cara familiar entre los palos.

David de Gea se fue United en 2023 cuando su contrato fue y pasó un año con fútbol profesional como agente libre antes de firmar para el club de la Serie A Fiorentina. Ha sido impresionante durante su primera temporada allí y recientemente firmó un nuevo contrato que lo mantendría en Italia hasta 2028.

De Zon informa que United vigila la situación de 34 años e informa que el ex guardador tiene una pequeña cláusula de liberación que puede seducir al club para traerlo de vuelta después de una ausencia de dos años.

Se afirma que estaría feliz de ser la primera opción o servir como competencia para Andre Onana y Altay Bayindir, y representaría una opción barata en un momento en que la compañía saliente de United todavía está en el aire.

A algunos fanáticos les gustaría ver un regreso emocional para el GEA, junto con algunos mensajes duros para los guardianes existentes. Lector Peteb17 Dice: «La forma en que el club trató el Gea cuando se fue fue una pena. Es 10 veces mejor que ahora, me gustaría volver a verlo con una camisa unida».

Comentarista Steiner67 Escribe: «Ven a casa David».

Polly22 Dice: «El GEA podría jugar herido y ser mejor que Onana. Consíguelo para el próximo juego».

Peterm1944 Me gustaría ver una mejora: «Sigo diciendo que necesitamos guardianes competentes. Mira lo que sucedió ayer. Llévanos la competencia».

Otros están menos seguros de que el GEA mejoraría el fortuinen de United este término. Marido Dice: «Onana y De Gea son muy diferentes» Guardianes. Ponerlos en competencia conduciría a una defensa inquieta y confusa … Me encantan los reflejos de Gea y la parada de tiro, pero comete tantos errores como Onana. Prefiero ver [Matej] Kovar de vuelta. «

De cantón Está de acuerdo: «La voz de la razón. La gente parece olvidar que las dos últimas temporadas DDG vieron varios errores. Quizás Onana fue un error, pero no cambia que el club tuviera que continuar con la leyenda del club DDG. Aunque es él».

En nuestra página de Facebook Mosquito icinoko Dice: «En realidad lo criticamos durante sus últimas dos temporadas, cometidos debido a algunos errores. Algunos estaban felices de que se fuera. El error que cometimos fue reemplazado por alguien que es mejor. Solo obtenga un GK bueno y confiable más dos DM. Eso es todo lo que pedimos».

Hussein Amit Hamoud Escribe: «Trae el GEA de vuelta hasta que tengamos un buen reemplazo».

Micky Dawson Dice: «Me encantaría que regrese, pero estoy seguro de que no sucederá».

¡Dijiste! ¿David de Gea mejoraría este equipo unido? ¿O es hora de quitar las gafas de color rosa? Responda a continuación y participe en la conversación.