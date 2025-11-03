Man United envió un nuevo fallo arbitral sobre el incidente de Amad porque la Premier League dijo que se había cometido un error

Nottingham Forest estaba furioso porque Darren England decidió no concederles un penalti contra el Manchester United después de que Amad pareciera tocar accidentalmente el balón.

Amad Diallo se libró de un penalti en el empate del Manchester United ante el Nottingham Forest (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

El ex árbitro de la Premier League Keith Hackett ha insistido en que el Manchester United tuvo suerte de no conceder un penalti en el último momento en el empate 2-2 del sábado contra Nottingham Forest.

Los de Rubén Amorim ampliaron su racha de imbatibilidad tras remontar y abandonar el City Ground con un punto. Después de que Casemiro les pusiera por delante en la primera parte, Forest se adelantó gracias a Morgan Gibbs-White y Nicolo Savona antes de que el gol de Amad igualara el marcador en el minuto 81.

Con el marcador todavía 2-1 y el United presionando por lograr el empate, los fanáticos del Forest se enfurecieron cuando el árbitro Darren England decidió no penalizarlos. El disparo de Ryan Yates desde una esquina golpeó accidentalmente el brazo de Amad después de que éste falló en el momento de su salto para escapar.

A pesar de las protestas de los aficionados y jugadores, Inglaterra decidió no señalar el punto y el United finalmente empató. La cuenta del Premier League Match Center en X no explicó por qué el árbitro asistente de vídeo (VAR) decidió no intervenir.

Sin embargo, Hackett insistió en que la decisión fue incorrecta y calificó el incidente como una «clara infracción de balonmano» en una publicación en

El Bosbaas se enfadó porque se dio un córner antes del primer gol de Casemiro. Savona parecía haber mantenido el balón en juego, pero el asistente del otro lado señaló a córner.

«Simplemente no puedo entenderlo. Eres árbitro asistente y estás parado a unos 70 metros de distancia. Hay una portería y una red en el camino, pero aparentemente puedes verlo», dijo Dyche.

Amad igualó el marcador en Nottingham Forest tras escapar de un penalti (Imagen: Getty Images)

«Tengo una mejor visión y no estoy en la posición correcta. Eso debe estar mal en el clima actual. Soy un gran admirador del VAR. Alguien tiene que poder revertir estas decisiones, pero muy rápidamente». [it would take] sólo cinco segundos.

“Para mí son cinco segundos del VAR: ‘Bang, ya está, hecho, decisión equivocada’. Han sido dos semanas seguidas realmente frustrantes. Con toda la tecnología y todo lo que está en juego, especialmente para nosotros en Nottingham Forest después de que comenzó el club, ese es un gran momento.

«Todos queremos que sea bueno, cada aficionado quiere que sea bueno. La peor parte es que estoy tres partidos atrás y durante dos semanas seguidas hablando de las decisiones de los árbitros. Quiero hablar de mi equipo».

