Man United envió un inquietante mensaje de £ 70 millones mientras el jefe del club confirma el castigo después de la intervención

Karim Adeyemi ha sido criticado por sus payasadas en el Manchester United este fin de semana después de que le dieran motivos para no hacer una oferta por él cuando se abra la ventana de transferencias de enero.

La plantilla del Manchester United de Rubén Amorim podría mejorar en enero. (Imagen: Getty Images)

El delantero del Manchester United Karim Adeyemi ha sido multado por el Borussia Dortmund por su conducta tras ser sustituido durante la victoria por 2-0 sobre el Borussia Monchengladbach.

Adeyemi, supuestamente buscado por el United, fue retirado después de una hora el viernes por la noche con el Dortmund ganando 1-0. El jugador de 23 años pasó junto al dugout local antes de parecer dirigirse hacia el túnel.

El director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, intervino para intercambiar algunas palabras antes de enviarlo al banquillo. «Le dije: ‘No irás al vestuario, siéntate’ y, sinceramente, el cambio estaba parcialmente justificado», dijo Kehl después del partido. «Karim no hizo un buen partido.

«Simplemente no funciona de esa manera. El entrenador toma una decisión y los jugadores tienen que aceptarla. No queremos ver esta reacción, por eso recibe una multa por ello. Habrá algo de qué hablar. No quiero ver esa reacción, ni el entrenador, ni el equipo».

Los informes en Alemania habían sugerido previamente que el agente de Adeyemi, Jorge Mendes, había mantenido conversaciones con el United en noviembre sobre un posible traslado a Inglaterra. Su contrato actual en Alemania expira en 2027 y se están llevando a cabo conversaciones sobre una extensión con una cláusula de rescisión de £ 70,2 millones.

Sin embargo, el incidente del fin de semana pasado dejó un mal sabor de boca en el Dortmund, ya que Dietmar Hamann no logró impresionar en su evaluación de la reacción de Adeyemi al ser reemplazado por Niko Kovac. «Estos problemas de indisciplina han ido apareciendo en las últimas semanas», dijo el excentrocampista del Liverpool a Sky Alemania.

Sebastian Kehl le dijo a Karim Adeyemi que volviera al banquillo después de marcharse al Borussia Dortmund. (Imagen: Getty Images)

«Si no quiere ser sustituido, debería jugar al tenis o al golf. Entiendo por qué Kehl está tan cansado de él. Cada semana, cada dos semanas, algo sale de su boca. Y realmente no es tan bueno».

«Si marcara 25 goles o más, diría: ‘Haz lo que quieras’, pero no es tan bueno». Kehl continuó: “El Dortmund quiere renovar su contrato, no sé si quiere eso.

«Ahora tienen que encontrar una solución. Tiene un mercado enorme en Inglaterra, pero en Inglaterra ni siquiera lo mirarán si no crece. Depende de él demostrarle al Dortmund, o al equipo en el que quiera jugar, que es maduro. A pesar de estas escapadas, está jugando muy buen fútbol».

El United ha renovado el ataque de Ruben Amorim este verano con los fichajes de Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Mathsu Cunha por una cifra combinada de más de £200 millones. Se cree que un nuevo mediocampista es la prioridad de cara a enero, pero una posible salida de Joshua Zirkzee significa que podría quedar un lugar disponible.

Benjamin Sesko ha marcado dos goles con el Manchester United desde su salida del RB Leipzig. (Imagen: Getty Images)

Adeyemi juega por la derecha y ha marcado 32 goles en 127 partidos con el Dortmund. La reciente controversia que lo rodea se produce después de que fuera multado con 450.000 euros por posesión de dos armas ilegales: un puño americano y una Taser.

En Instagram, Adeyemi se disculpó por el incidente y dijo: «Probablemente hayas visto los titulares sobre mí en los últimos días. No es fácil para mí hablar de esto.

«A principios de 2024, por descuido y sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, pedí en Internet una llamada ‘caja misteriosa’. Contenía artículos que no están permitidos según la legislación sobre armas. Muchos meses después, el paquete fue entregado y terminó sin abrir en la comisaría.

«Sin embargo, fue un gran error. Uno que lamento profundamente, que me costó mucho y que lamento profundamente. Sé que estoy en el ojo público y tengo una función de modelo a seguir. No estuve a la altura de eso.

«Es precisamente por eso que me duele aún más haber actuado tan imprudentemente. He aprendido más de esto de lo que puedo expresar con palabras. Y les prometo que evitaré errores similares en el futuro. Gracias a todos los que todavía confían en mí y me apoyan».