Man United entregó un nuevo veredicto de var mientras Alan Shearer explota la decisión «terrible»

Manchester United ha estado involucrado en el último Var -Condroverse después de que Nathan Collins había evitado el rojo, a pesar de negar a Bryan Mbeumo

Alan Shearer tomó decisiones de los árbitros durante la derrota por 3-1 del hombre unido contra Brentford. (Imagen: BBC)

Alan Shearer dice que el Manchester United tiene derecho a sentirse herido después del final equivocado de una decisión de árbitro «terrible». El equipo de Ruben Amorim se deslizó al 14 en la Premier League después de una derrota por 3-1 en Brentford.

Igor Thiago golpeó dos veces en la primera mitad para darle a United una tarea difícil, pero los esfuerzos de Benjamin Sesko redujeron los pagos vencidos antes del descanso. Bruno Fernandes tuvo una oportunidad de 12 metros después de Bryan Mbeumo con Nathan Collins se retiró en la caja.

El internacional de la República de Irlanda evitó el castigo y escapó con una tarjeta amarilla. Sin embargo, el patrón Unido vio que su patada en el lugar salvó el tiempo de parada en la segunda mitad, y Mathias Jensen recuperó su ventaja de dos goles.

Shearer ha vencido al oficial y la validez de la declaración detrás de la decisión de no enviar a Collins.

«Entonces deberían [be aggrieved]. Sí, obtuvieron el castigo, pero lo que no obtuvieron, los funcionarios, también debería haber sido una tarjeta roja. «, Dijo en la competencia del día.

«Se recuperan en términos de apelación del árbitro: da el castigo por la retirada. Pero lo que no fueron bien recibidos fue el control de tarjeta amarilla para Collins.

«Creían que Mbeumo no tenía control sobre el balón, sinceramente quiero decir, es solo una decisión terrible.

«No puede tener la pelota bajo control porque alguien la retira, es claramente un jardín de la pelota.

«Sí, [Fernandes] Tuve que esperar cuatro minutos y medio antes de tomar esa decisión, pero eso es un error de su parte. [Collins] Debería haber sido enviado, absolutamente sin duda. «

La cuenta del centro de partidos de la Premier League en X publicó una explicación sobre la decisión de otorgar una multa, pero tampoco para enviar al defensor de Brentford, con el que Shearer no estaba de acuerdo.

«La multa del árbitro fue verificada y confirmada por Var, con Collins, que se suponía que debía retirar a Mbeumo», dijo el Post.

«Var también verificó la llamada del árbitro de la tarjeta amarilla a Collins, y se consideró que Mbeumo no tenía control sobre la pelota».

Un comentario sobre la comunidad, un aspecto del sitio web de las redes sociales que se integró para negar que las mentiras se extendieron en términos generales, fue aparentemente la idea de que Collins se evitó rojo porque se consideró que el hombre unido «no tenía control sobre la pelota».

