Man United entregó un nuevo juicio criminal versus Burnley después del incidente de Mason Mount y la decisión VAR

La última noticia del Manchester United con un nuevo árbitro sentenciado después de que Mason Mount pensó que había ganado una penalización contra Burnley.

Manchester United vio una decisión de penalización destruida después de que Mason Mount había bajado. (Imagen: (Foto de Matt West/Shutterstock))

Manchester United ha recibido un nuevo fallo de penalización del ex árbitro de la Premier League Mike Dean. El lado de Ruben Amorim tuvo un comienzo muy claro contra Burnley en Old Trafford, y pensó que tenían la oportunidad de tomar la delantera desde 12 metros después de que Rob Jones había señalado.

El incidente de penalización se refería a Mason Mount y Kyle Walker, donde el primero pareció contaminar en la Estrella del United. Sin embargo, las repeticiones mostraron que Mount Contact puede haber iniciado, por lo que la primera decisión fue destruida, según lo confirmado por el Centro de Match de la Premier League en X.

«#Munbur – 16 ‘var overnaar Después de la revisión var, el árbitro destruyó la decisión original de castigo al Manchester United», fue su actualización. «El anuncio del árbitro:» Después de la evaluación, Burnley Número dos no comete un error en Man United número siete. Mi decisión final no es una multa y lleva el balón al portero. «

Hubo bastante confusión sobre la decisión en el Sky Sports Studio con Dean, que evalúa las decisiones controvertidas, que confiscaron su juicio.

«Ha dado un tiro libre de ataque», comenzó. «Cuando hace el primer contacto, está a un pie fuera del área, así que creo que puede ser destruido y obtener un tiro libre afuera [the penalty area]. El contacto real está en la parte posterior de su pantorrilla y está fuera del área.

«Si está afuera, en realidad es [so it should be overturned]. Está dentro o fuera. Entonces, para mí, es en mi opinión un tiro libre para United desde fuera del área.

«El primer contacto fue afuera y luego cayó adentro. No sé si miran hacia otro lado en un error o algo así, no sé por qué duran tanto tiempo.

«Lo tengo congelado, es justo afuera cuando está afuera, no tienen que ir a la pantalla. En realidad, es, dentro o fuera. Solo toma la decisión».

A pesar de las protestas de Dean, Jones fue al monitor del lado del campo y confirmó que ni siquiera se otorgaría un tiro libre porque consideró que Walker no estaba con el monte. Bajo la acción Unida Matheus Cunha perdió debido a una lesión en una primera mitad caótica.

