Man United entregó la nueva jurisdicción de Sack de Ruben Amorim a medida que crece la presión – ‘Problemas reales’

Ruben Amorim está bajo una presión cada vez mayor después de que el Derby del Manchester United de Manchester perdió ante Man City, y varios expertos hablan sobre su futuro.

El entrenador en jefe del hombre Utd Ruben Amorim volvió a presión. (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Chris Sutton cree que el director del fútbol del Manchester United, Jason Wilcox, tiene una gran decisión sobre el futuro de Ruben Amorim.

United solo ha ganado uno de sus primeros cinco juegos esta temporada y es 14 en la mesa de la Premier League, solo un punto por encima de la zona de descenso. Sin embargo, las versiones han sido cada vez más críticas.

Las primeras impresiones fueron particularmente positivas, a pesar de la derrota contra el Arsenal en Old Trafford durante el primer fin de semana. Sin embargo, ese sentimiento ha cambiado en las últimas semanas, especialmente después de perder el Derby de Manchester contra Manchester City el domingo, quien respondió a Sutton a poco más de 24 horas/

«Creo que el Manchester United ahora tiene problemas reales», dijo en el club del lunes por la noche del BBC Five Live. «¿Cuánto tiempo está a cargo? ¿Es su equipo ahora? Sí, eso es todo. ¿Está en el trabajo?

«Si va a ser tan terco y no está dispuesto a cambiar … si se adhiere a este sistema y no funciona, entonces me temo que Jason Wilcox y la Hierarquía de Man Utd tomarán una decisión basada en las actuaciones que hemos visto esta temporada.

«¿Cuál es la ambición de Man Utd esta temporada? Realmente no lo sé, pero el hecho de que ya están fuera de una taza y no hay fútbol europeo … la presión es buena y realmente encendida.

«Puedes decir;» Bueno, el primer juego contra el Arsenal fue bastante bueno «. Todos podemos estar de acuerdo con eso.

«Desde entonces, han sido un rendimiento bastante promedio, así que si se queda con este sistema, sé que ha tenido una ventana de transferencia y [Matheus] Cunha está lesionado.

«Ahora es su equipo, y no funciona. El hecho de que no funcione, es un gran problema y no parece que va a cambiar. No va a hacer eso, debido a los sonidos de ello. [change things]. «

