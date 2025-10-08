Man United entregó la fecha límite de transferencia de Ruben Amorim en medio del comentario de «sorpresa» de Eddie Howe

El futuro de Ruben Amorim en el Manchester United ha llevado a rumores y ahora hay una queja sobre el gerente de Newcastle Eddie Howe

Se especula sobre el futuro de Ruben Amorim en el Manchester United (Imagen: Shaun Brooks – Camera Sport a través de Getty Images)

Se le ha dicho al Manchester United por qué es poco probable que el jefe de Newcastle, Eddie Howe Ruben Amorim, reemplace si se produce un cambio de gestión.

El futuro de Amorim como entrenador en jefe de United ha sido objeto de intensas especulaciones en las últimas semanas, después de una serie de resultados decepcionantes en los primeros meses de la temporada. Sin embargo, los Rojos entraron positivamente en el descanso internacional, con una victoria por 2-0 sobre Sunderland en la Premier League.

Los rumores sobre el futuro de Amorim han llevado a especular sobre un posible reemplazo, por lo que se consideran diferentes nombres. Oliver Glasner de Crystal Palace, Fabian Hurzeler de Brighton y Andoni Iraola Van Bournemouth estaban asociados con el gerente de Old Trafford con cierta capacidad, mientras que Howe también se ha inclinado como un posible reemplazo.

El ex mediocampista del Newcastle United, Jeff Hendrick, cree que United probablemente seguirá siendo un período de transferencia en Amorim. Hendrick también explicó por qué no esperaba cómo asumir el trabajo si ocurre la oportunidad.

El gerente de Newcastle, Eddie Howe, es uno de los nombres asociados con el reemplazo de Ruben Amorim en Old Trafford (Imagen: Allstar 2025)

«Me sorprendería tanto si el trabajo en el Manchester United estuviera disponible y Eddie Howe lo tomaría. Creo que ahora es un trabajo completo y muy difícil», dijo Hendrick en una entrevista con Boyle Sports.

«Están atascados un poco. Ves a Ruben Amorim entrando y él tenía un buen perfil de lo que había hecho antes, pero parece desanimado.

«Parece desanimado, a pesar de que ha tenido un verano para obtener algunas adquisiciones. Creo que están mejor si se quedan con él durante un período de transferencia, pero quién sabe si lo harán».

«Con respecto a Eddie Howe: ahora está a cargo del club en Newcastle y qué tan bien lo hizo. Es capaz de traer a los jugadores que quiere y dejar de lado a los jugadores que no quiere».

«Los fanáticos lo aman. No veo por qué se iría. Creo que es su objetivo para él jugar constantemente en el fútbol de la Liga de Campeones con ese club».

