Man United entregó la actualización de transferencia de Kobbie Mainoo como ‘verdad’ presentada durante el próximo acuerdo

El último Manchester United transfiere noticias y rumores sobre Kobbie Mainoo y Senne Lammens.

Kobbie Mainoo está vinculado a un traslado tardío del Manchester United. (Imagen: papá)

Manchester United logró su primera victoria de la temporada el sábado por la tarde con una dura victoria por 3-2 sobre Burnley en Old Trafford.

Después de que fue acoplado hace dos veces al equipo recién ascendido, United respondió a la derrota de la Copa Carabao el miércoles por la noche en Grimsby Town debido a la multa de Bruno Fernandes.

Ahora la atención se centra en los dos días restantes de la ventana de transferencia.

United ha completado la mayoría de sus cosas, pero todavía hay tiempo para una o dos ofertas tardías más.

Con eso en mente Las noticias de la tarde de Manchester Te trae las últimas noticias de transferencia;

Actualización de Senne Lammens

David Ornstein ha afirmado que el swoop propuesto de United for Royal Antwerp -Goalkeeper Senne Lammens no está tan avanzado como otros lo han hecho la semana pasada.

United se cree que les gustaría agregar la parada belga al equipo de Ruben Amorim para la fecha límite del lunes. Sin embargo, el periodista ha dado una actualización sobre el movimiento.

«Lammens es un jugador de interés, pero no es tan avanzado como algunas personas han sugerido», dijo.

«También tienen un problema allí, pueden ir más allá de Andre Onana, no se ve así.

«Altay Bayindir, posiblemente, ese es uno para buscar la fecha límite».

La noticia de la noche de Manchester dice: «Si United no va a usar Lammens como su número 1 y ella no puede sacar a Bayindir de la casa, se siente bastante inútil agregar a otro arquero.

«Onana no va a ninguna parte, parece que el interés de Bayindir desde Europa se ha quedado en silencio. Lammens puede ser uno en el que se concentran en enero, si los niveles de rendimiento de Onana y Bayindir no mejoran».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Kobbie Mainoo hizo contacto

Se dice que Tottenham hace un tablero tardío para firmar un United -Midfielder Kobbie Mainoo con TeamTalk, quien sugiere que los primeros contactos ya han tenido lugar.

El informe agrega que los Spurs espera cerrar un acuerdo tardío para el jugador de 20 años con su futuro en United On-Dear. Mainoo llegó durante el resto del subbanco en la victoria sobre Burnley, pero según los informes está abierto a abandonar el club.

La noticia de la noche de Manchester dice: «Amorim ha dicho anteriormente que quiere que Mainoo se quede en el club y luche por su lugar. Antes de que Burnley, sus acciones no coincidieran con eso, pero la decisión de traerlo durante el resto del banco fue la primera señal de que los portugueses querían retenerlo.

«Sin embargo, para United y Mainoo, un gran movimiento de dinero puede realizar milagros para ambas partes. En este momento parece poco probable que un acuerdo termine en la ventana tan tarde, pero en enero ciertamente hay una posibilidad».

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.