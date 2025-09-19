Man United entregó el nuevo saco Ruben Amorim Sack en medio de Chelsea Fear – «Todos conocen las reglas»

La última noticia del Manchester United como lado de Ruben Amorim se está preparando para la colisión de la Premier League con Chelsea en Old Trafford

El futuro de Ruben Amorim en Man United ha sido objeto de discusión (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Alan Shearer ha sugerido que el choque de este fin de semana contra el Chelsea podría ser la clave para el futuro del Ruben Amorim de la subventa en el Manchester United.

United tiene dificultades para mostrar una mejora esta temporada y soportar su peor comienzo de una campaña de la Premier League en 33 años. Solo han registrado una victoria, contra Burnley, perdieron dos juegos y otras señales.

Después de la derrota por 3-0 del fin de semana pasado contra el Manchester City en el estadio Etihad, Chelsea representa un nuevo partido crucial, incluso en esta fase temprana de la temporada. El lado de Enzo Maresca no ha ganado en Old Trafford desde 2013.

Todavía está por ver si una pérdida puede ser el último golpe para Amorim. A principios de esta semana, Las noticias de la tarde de Manchester Informó que Amorim conserva el pleno apoyo de la Jerarquía Unida.

Hablando de la situación en Old Trafford, Shearer compartió sus puntos de vista con Betfair. «Eran hombres contra niños en el Etihad el fin de semana pasado», dijo. «Estaban a kilómetros de distancia en términos de habilidades, sistema, postura y lo que quieres llamar más, a pesar de lo que Man United pasó en el verano.

«No creo que puedan permitirse ser derrotados nuevamente este fin de semana. Si lo fueron, debes temer lo que sucederá para el gerente. Algo debe mejorar rápidamente. El hombre United no puede quedarse atrapado en el 14/15/16 en la Premier League.

«Debe haber algo que los ponga en marcha y si eso no sucede rápidamente, todos conocen las reglas cuando se trata de la gestión del fútbol. Está tanto en el gerente como en los jugadores, pero creo que hay mucho en el sistema y, a pesar de lo que el gerente dice, no cambiará sus formas, se apegará a ese sistema.

«Él morirá en su espada o obtendrá el éxito que necesita. En este momento se ve realmente negativo, y no creo que muchos de esos jugadores sean adecuados para el sistema. Amorim, él sabe, cree, y mantendrá o perderá su trabajo. Es un fin de semana realmente interesante y un fin de semana real en el que no puede tomar otra formación de ritmo».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.