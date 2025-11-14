Man United entregó el escenario soñado de Bryan Mbeumo mientras Ruben Amorim brindó un impulso impecable

El Manchester United ha recibido un gran impulso después de la derrota del jueves en la clasificación para el Mundial ante Bryan Mbeumo y Camerún.

El Manchester United se encuentra en una situación de ensueño en lo que respecta a Bryan Mbeumo después de la estrecha derrota de Camerún ante la República Democrática del Congo el jueves.

Los Red Devils ficharon al delantero de 26 años procedente de Brentford, rival de la Premier League, este verano, y llegaron a un acuerdo por valor de hasta £ 71 millones. Desde su llegada, Mbeumo ha marcado hasta ahora seis goles y registrado una asistencia en 12 apariciones en todas las competiciones, incluida una en Anfield contra su acérrimo rival Liverpool.

Sin embargo, Rubén Amorim se quedará sin su figura clave a finales de diciembre y principios de enero, ya que Camerún debe participar en la Copa Africana de Naciones. Comienzan sus partidos de la fase de grupos el 24 de diciembre, con Gabón, Costa de Marfil y Mozambique como sus tres oponentes.

Si Camerún llega a las etapas finales de la competición, Mbeumo podría estar fuera hasta el 18 de enero. Los partidos que seguramente se perderá incluyen los partidos en casa contra Newcastle y Wolves, y probablemente un viaje a Leeds. También podría perderse un partido fuera de casa contra el Burnley y posiblemente el derbi de Manchester si Camerún llega a semifinales.

Dicho esto, si bien el calendario invernal de Mbeumo se verá interrumpido por compromisos internacionales, tendrá todo el verano libre después de que Camerún no se clasificara para la Copa del Mundo de 2026. El jueves se enfrentaron a la República Democrática del Congo en el partido de repesca, y Chancel Mbemba del Lille anotó el único gol del partido que destrozó los corazones de Camerún.

Bryan Mbeumo, del Manchester United, es uno de los jugadores más importantes de Camerún, pero no participará en el Mundial (Imagen: Foto de Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

La República Democrática del Congo se enfrentará ahora a Nigeria en la final del repechaje africano, mientras que las esperanzas de clasificación de Camerún se han esfumado. Camerún tiene el récord africano de más apariciones en la Copa Mundial, clasificándose un total de ocho veces, pero no participará en el torneo ampliado de 48 equipos el próximo año.

Aunque Mbeumo luchó por ocultar su decepción cuando abandonó el campo después del partido, sin duda será visto como un impulso bienvenido para aquellos con experiencia en el United.

Con el calendario anual volviéndose más intenso cada año y la AFCON ya en el horizonte, un verano de descanso antes de la que será su segunda temporada en Old Trafford no es nada malo. Estará fresco y listo para disparar desde el primer minuto de la temporada 2026/26.

El United ha disfrutado de una especie de resurgimiento en las últimas semanas después de un final sombrío de la temporada pasada, en la que terminaron 15º y perdieron la final de la Europa League ante el Tottenham.

Sin fútbol europeo disponible esta temporada, la atención se centra en la Premier League y el regreso a la Liga de Campeones. Mbeumo ha sido uno de los impulsores de su racha de cuatro victorias y dos empates en sus últimos siete partidos.

Después del parón internacional, el United recibe al Everton en Old Trafford antes de dirigirse a Crystal Palace a finales de mes. Amorim espera que su jugador estrella pueda dejar atrás rápidamente la decepción de la Copa del Mundo, y se centrará por completo en mejorar la clasificación en las próximas semanas.

