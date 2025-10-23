Man United entregó a Carlos Baleba una actualización de transferencia alternativa a medida que emerge la ‘verdad’ del acuerdo de verano

Angelo Stiller tiene una cláusula de rescisión en su contrato con el Stuttgart y el Manchester United se encuentra entre los clubes de las principales divisiones europeas que, según se informa, están considerando mudarse en enero.

Se dice que Man Utd tiene interés en Stuttgart y en la estrella alemana Angelo Stiller. (Imagen: Icon Sport vía Getty Images)

El centrocampista del Stuttgart Angelo Stiller es un jugador al que el Manchester United está vigilando antes de la ventana de transferencias de enero, según Fabrizio Romano, a pesar de los informes falsos sobre un movimiento tardío este verano.

El jugador de 24 años fue uno de los varios centrocampistas defensivos vinculados con un traslado a Old Trafford este verano. Se informó ampliamente que el United estaba buscando sustitutos para Casemiro, cuyo contrato expira al final de la temporada.

La valoración de £ 100 millones de Carlos Baleba procedente de Brighton obligó al United a enfriar su interés en él, mientras que el hombre del Sporting CP, Morten Hjulmand y Adam Wharton han sido vinculados. Sin embargo, Stiller surgió como una opción tardía cuando la ventana se acercaba a su cierre.

Se ha informado que Stiller tiene una cláusula de rescisión en su contrato en Alemania, aunque se cree que el Stuttgart tiene la opción de rescindir esa cláusula por £2 millones. Sky Sport Alemania ha informado que el equipo de la Bundesliga pedirá más de £43 millones cuando se abra la ventana.

Ahora Romano ha revelado en su canal de YouTube que aún no se han producido conversaciones entre el United y el Stuttgart, pero que hay un interés genuino. «Siempre recibo muchas preguntas sobre Angelo Stiller. En los últimos días apareció un informe en Bild sobre el Manchester United siguiendo al jugador», dijo.

«El Manchester United siempre ha seguido a este jugador y Angelo Stiller es muy valorado internamente. El verano pasado tuvimos algunas historias sobre el Manchester United yendo a una misión a Alemania para negociar el fichaje de Stiller como una sorpresa para las últimas semanas.

Angelo Stiller es un centrocampista que vigila al Manchester United. (Imagen: Getty Images)

«No, el Manchester United nunca inició negociaciones por Angelo Stiller el pasado verano en agosto. Eso nunca fue posible. Siempre fue imposible».

“Stiller siempre se iba a quedar en Stuttgart durante el mercado de fichajes de verano, especialmente en agosto, por lo que no había posibilidad de cambiar la historia en los últimos días del mercado de fichajes.

«Pero Angelo sigue siendo un jugador al que el Manchester United sigue de cerca. Lo están siguiendo.

«Están siguiendo de cerca su progreso. Una vez más, en este momento no hay negociaciones ni conversaciones».

