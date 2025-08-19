Man United entregó a Carlos Baleba Transfer Boost como ‘Talks Avance’ sobre las ventas

Las últimas noticias y puntos de vista de la transferencia del Manchester United, porque continúan trabajando en los acuerdos propuestos.

Carlos Baleba es una acción para Brighton. (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

La esperanza del Manchester United para fortalecer aún más en la ventana de transferencia de verano está seriamente limitada por la falta de venta en Old Trafford.

United no tiene que vender ninguna de sus estrellas salvajes este verano, con Marcus Rashford como la partida más sorprendente, prestada para convertirse en miembro de Barcelona. Se supone que la salida de Rashford al capital catalán ahorra alrededor de £ 12 millones en salarios, pero la venta de que el dial con PSRS se moverá (reglas de ganancias y sostenibilidad).

La actuación de United en la derrota contra el Arsenal el domingo fue alentador. El lado de Ruben Amorim parecía una unidad mucho más coherente, a pesar del comienzo de una campaña crucial con una pérdida diferente.

Y, sin embargo, nadie en M16 está bajo ninguna ilusión de que no sean necesarias más sesiones de firma para fortalecer un equipo que ha eliminado una sucesión de diferentes gerentes a lo largo de los años.

El mediocampo y el portero son las áreas obvias que pueden necesitar ser vistas. Es por eso que ha habido tanta emoción en torno a una posible búsqueda de Carlos Baleba de Brighton & Hove Albion, un jugador que se desarrolla a un ritmo rápido en uno de los mejores centrocampistas de la Premier League.

El cuello de botella para United es el precio reportado de más de £ 100 millones del jugador. Brighton también parece determinar que su joven estrella no está a la venta, lo que hace que un movimiento de verano sea extremadamente improbable en esta etapa.

Pero la venta estimulará la posición de PSR del club y ofrecerá una chispa de esperanza de que Baleba aún pueda terminar en Manchester antes de que se cierre la ventana de verano el 1 de septiembre.

Fabrizio Romano ha afirmado que las conversaciones están mejorando la reubicación potencial de Alejandro Garnacho a Chelsea. El argentino que deja un acuerdo permanente ofrecería a United un importante impulso de PSR debido al estado del amplio hombre en el hogar, lo que significa que su venta representaría ganancias puras.

En otros lugares, el delantero Rasmus Hojlund generalmente puede estar fuertemente conectado a un movimiento en las últimas semanas. El danés cayó de la gracia bajo Amorim, después de que Benjamin Sesko fue fundado en Old Trafford por un costo de dinero importante de RB Leipzig.

Los clubes de Italia son los más duros vinculados, aunque también se ha disputado un cambio sorpresa a Fulham. Eso ahora puede ser complicado en medio de los informes del espejo a través del cual ha pasado la salida de la cabaña de Rodrigo Muniz.

La posible venta de verano de Garnacho y Hojlund sería un alivio bienvenido para todos en M16. El enfoque probablemente aún estaría en la venta de los activos salvajes restantes del club: Jadon Sancho, Antony y Tyrell Malacia, pero tal vez todavía haya una oportunidad de probar la determinación de Brighton en Baleba antes de que se cierre la ventana de verano.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.