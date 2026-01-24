Man United enseña a Cole Palmer la postura de transferencia del Chelsea después de los comentarios de Liam Rosenior

Cole Palmer ha sido objeto de especulaciones sobre transferencias que lo vinculan con un traslado al Manchester United.

Cole Palmer ha sido vinculado con un traslado al Manchester United (Imagen: Getty Images)

El Chelsea ya ha respondido al interés del Manchester United en Cole Palmer. Su gradual regreso a la forma física desde diciembre ha generado especulaciones sobre un posible traslado al club al que apoyó cuando era joven.

Palmer inicialmente sufrió una lesión en la ingle al comienzo de la temporada 2025/26 y fue devuelto prematuramente, lo que supuestamente empeoró el problema. Durante su ausencia de dos meses también sufrió una fractura en un dedo del pie, lo que retrasó su regreso hasta justo antes de las vacaciones.

Desde su regreso, el centrocampista inglés ha jugado sólo dos partidos completos de 90 minutos, incluida la victoria del fin de semana pasado sobre el Brentford, donde marcó su quinto gol de la temporada.

Sin embargo, los informes de esta semana han indicado que el United está monitoreando la situación del joven de 23 años.

Sin embargo, The Telegraph entiende que Palmer es parte de una nueva generación de ‘intocables’ que el club no tiene intención de vender, independientemente de su lealtad de niño al United.

Mientras tanto, el técnico de los Blues, Liam Rosenior, sigue confiando en que Palmer está contento en Stamford Bridge y dice: “He tenido numerosas conversaciones con Cole y parece muy feliz de estar aquí.

«Él juega un papel importante en nuestros planes a largo plazo. Es mi trabajo y el del club ponerlo en una situación en la que pueda desempeñarse consistentemente al nivel que quiere».

«Hubo frustración en el partido contra Brentford. Tenemos que cuidarlo y por eso no lo involucré en el último partido».

Liam Rosenior dice que Cole Palmer está feliz en el Chelsea (Imagen: PA)

El Chelsea ha evitado crear una jerarquía formal dentro del equipo, por lo que es poco probable que designe o anuncie oficialmente a un grupo de «intocables» como lo hizo alguna vez José Mourinho.

En agosto de 2024, Palmer aseguró su futuro a largo plazo en el Chelsea al firmar una extensión de contrato por dos años, lo que lo vincula a Stamford Bridge al menos hasta junio de 2033.

Acabando con todas las especulaciones, declaró a los medios del club: «Estoy feliz de firmar este nuevo contrato.

«He logrado mucho en mi primera temporada aquí y espero poder seguir haciendo grandes cosas en este club, tanto personalmente como en términos de traer éxitos y trofeos al Chelsea».