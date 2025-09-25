Man United encuentra el nuevo candidato de ‘reemplazo’ de Ruben Amorim hecho como una gran explicación

Ruben Amorim está bajo presión sobre el Manchester United y puede ser reemplazado si los Red Devils continúan luchando, con un jefe de la Bundesliga que ahora admite que le gustaría manejarlo en la Premier League

Ruben Amorim (Imagen: Getty Images)

Eintracht Frankfurt -Baas Dino Toppmoller ha insinuado que disfrutaría de la oportunidad de manejar el Manchester United en medio de la constante incertidumbre sobre el futuro de Ruben Amorim.

Toppmoller ha trabajado exclusivamente en Alemania hasta ahora, pero ahora ha expresado públicamente su ambición de demostrar su valía en Old Trafford.

Amorim ha demostrado una elección decepcionante en United y continúa enfrentando el creciente control de su posición. El táctico portugués logró la victoria en solo 19 de sus 48 juegos desde el reemplazo de Erik Ten -Hag en noviembre pasado, por lo que el club está acompañado a un sombrío 15º lugar en su campaña inaugural.

Después de su desamor final de la Europa League, Amorim recibió el apoyo de más de £ 200 millones en nuevos reclutas durante la ventana de verano, pero las mejoras siguen siendo difíciles de alcanzar, informa Mirror.

United está actualmente en el puesto 11 en el ranking de la Premier League, a pesar del hecho de que reclaman su segunda victoria contra el Chelsea durante el fin de semana. Sin embargo, recientemente pasaron la humillación de trampas a Grimsby en la Copa Carabao.

Amorim continúa disfrutando del apoyo de Sir Jim Ratcliffe e Ineos, aunque sigue siendo solo una serie de resultados decepcionantes, lejos de esa posición que cambia.

Y Toppmoller se ha presentado cuando los United Powerbrokers finalmente encuentran un sucesor. «De hecho, es un sueño estar en Frankfurt. Es solo un club fantástico», presentó en el podcast de Phrasenmaeher.

Dino Toppmoller discutió el curso en Manchester United en un podcast (Imagen: Getty Images)

«Aquí, cuando era adolescente, presencié por primera vez que mi padre era entrenador de la Bundesliga. Eso, por supuesto, crea un vínculo emocional con el club.

«Piense en el extranjero, a menudo jugaba juegos de computadora cuando era niño, siempre con un equipo: Manchester United. Eso sin duda sería divertido algún día porque es un club extraordinario. Cuando era adolescente, Manchester United junto con el Real Madrid era el club más grande de todos».

El ex asistente de RB Leipzig y Bayern Munich ha ganado el 46 por ciento de sus partidos desde que tomó la delantera en Frankfurt en julio de 2023. Tiene talentos como Omar Marmoush y Hugo Ekitike, que desde entonces han establecido movimientos lucrativos de la Premier League, mientras fundan Frankfurt como reglas de la Liga de Campeones.

El jugador de 44 años administra un considerable respeto en Alemania, y su equipo quedó impresionado por la demolición de Galatasaray con 5-1 en su primer encuentro de la fase de la Liga de la Liga de Campeones. Son sextos en la Bundesliga después de haber exigido dos victorias y tuvieron dos derrotas de sus primeras cuatro salidas.

Amorim iluminó parte de la creciente presión el sábado con un triunfo de la competencia 2-1 en Chelsea. Ahora se enfrentan a competencias cruciales antes de la ruptura internacional de octubre. United hace el viaje a Brentford este fin de semana antes de organizar a Sunderland en Old Trafford la próxima semana.

