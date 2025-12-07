Man United en alerta roja por el traspaso de Carlos Baleba en enero tras un problema continuo en Brighton

Carlos Baleba ha sido sustituido en 12 de sus 13 titularidades en la Premier League procedente del Brighton & Hove Albion, lo que podría jugar un papel importante en los planes de transferencia del Manchester United en enero.

Al Manchester United se le ha vinculado con una jugada por Carlos Baleba (Imagen: Getty Images)

El centrocampista del Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, sigue vinculado con un fichaje por el Manchester United después de que el equipo de Ruben Amorim intentara conseguir un fichaje tardío en el verano.

Baleba es uno de varios objetivos del United que buscan fortalecer su mediocampo cuando se abra nuevamente la ventana el próximo mes. Se entiende que el puesto es una prioridad para Amorim después de gastar £ 200 millones para fichar a Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Senne Lammens.

En agosto, United contactó a los Seagulls a través de intermediarios para explorar posibles términos para una mudanza. También se habló de Adam Wharton, Angelo Stiller y Morten Hjulmand.

El jugador de 21 años seguía fuertemente vinculado con un traslado a Old Trafford antes de que el United cancelara su búsqueda antes de la fecha límite. Se dice que la postura del Brighton de no querer vender al mediocampista y su alto precio de venta supera los 100 millones de libras esterlinas.

Cuando se abra la ventana, se espera que el United considere sus opciones, y podría estar en juego un movimiento para un nuevo mediocampista. Queda por ver si Baleba estará disponible, ya que juega regularmente en Brighton, pero el trato que Fabian Hurzeler le da al centrocampista ha dejado más preguntas que respuestas.

El internacional camerunés ha disputado esta temporada quince partidos de la Premier League, trece de los cuales fue titular. Sin embargo, ha sido eliminado en 12 de sus aperturas y sus actuaciones han estado bajo escrutinio en las últimas semanas. En septiembre, Hurzeler admitió su preocupación de que los problemas del centrocampista se debieran al interés del United.

«Cuando un niño lee que hay interés por parte del Manchester United por una oferta muy, muy grande, puede tocarle profundamente», dijo. “Eso también es parte del desarrollo, entender que si juegas bien, habrá una gran oferta, vendrá un gran club que lo querrá.

Carlos Baleba ha tenido problemas con la consistencia para Brighton esta temporada (Imagen: Fuera de juego vía Getty Images)

«Pero luego tenemos que seguir presionando, ser humildes, quedarnos aquí en Brighton y tratar de dar el siguiente paso con el equipo. Eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando con él. No puedo darte una respuesta directa si realmente le afecta o no. Pero ciertamente es un niño joven y tenemos que entender que no es una máquina. Cuando haces clic, siempre huye y luego se detiene».

«Tenemos que entender sus sentimientos y emociones, de dónde viene, y esa es nuestra responsabilidad».

Después de una mejor actuación contra el Aston Villa a mitad de semana, Baleba jugó 60 minutos en el empate contra el West Ham el domingo. Es otro partido en el que Hurzeler lo ha sacrificado mientras Brighton persigue el partido.

Con la Copa Africana de Naciones en el horizonte, Baleba no estará disponible para Brighton en el corto plazo. Cuando se abra la ventana de transferencias de enero, el United tendrá un argumento convincente para convencerlo de garantizar minutos desde el principio.

Y dada la forma en que Hurzeler y Brighton han actuado desde que se cerró la ventana, podría existir la posibilidad de que se negocie un acuerdo inferior a los £ 100 millones antes mencionados. La posibilidad de que el técnico de los Seagulls se sienta frustrado con el nivel de rendimiento de su jugador podría jugar a favor del United.