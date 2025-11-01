Man United emitió inmediatamente una nueva decisión arbitral después del punto de inflamación en Nottingham Forest

El Manchester United abrió polémicamente el marcador ante el Nottingham Forest cuando Casemiro cabeceó al arco tras un saque de esquina de Bruno Fernandes.

Casemiro marcó el gol del Manchester United ante el Nottingham Forest, pero no estuvo exento de polémica. (Imagen: (Foto de Anna Gowthorpe/Shutterstock))

El primer gol de Casemiro para el Manchester United en su partido de la Premier League contra el Nottingham Forest quizás no debería haber contado. El equipo de Rubén Amorim dominó los primeros 30 minutos y obtuvo su recompensa cuando el internacional brasileño cabeceó un córner de Bruno Fernandes.

Sin embargo, esa jugada a balón parado fue un tema controvertido. Nicola Savona desvió de cabeza un centro peligroso mientras intentaba retener el balón, aunque el árbitro asistente, que se encontraba al otro lado del campo, levantó el banderín a córner que luego marcó Casemiro.

Desde entonces, el ex árbitro de la Premier League Mike Dean ha dejado completamente clara su opinión sobre el incidente.

«Esto aún no ha terminado», admitió el sábado en el programa Soccer de Sky Sports. «El árbitro asistente no lo ve, pero el balón está lejos de estar fuera del campo. Es sólo una suposición del árbitro asistente».

El pitido del descanso en el City Ground apenas diez minutos después fue recibido con abucheos por parte de los aficionados locales, con Elliot Anderson entre los jugadores que se quejaron ante los árbitros. Sin embargo, al United realmente no le importará mientras busca su cuarta victoria consecutiva en la Premier League.

Las victorias sobre Brighton, Liverpool y Sunderland llegaron antes del viaje a Nottingham, con Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Casemiro demostrando acierto de cara a la portería.

Jugar solo una vez en siete días aparentemente ayudó a United y Amorim a conseguir otros tres puntos esta tarde, probablemente colocándolos entre los cuatro primeros, aunque solo sea por unas horas.

Hablando de Forest, dijo en rueda de prensa: «Vi más o menos el último partido, fue uno de los primeros partidos aquí que ganamos, tuvimos mucha suerte en ese partido. Vi contra el Porto, vi contra el Bournemouth, el estilo de juego es similar, con características diferentes».

«Vi un partido que no jugamos en pretemporada en el Sporting CP, así que trato de entender cómo jugó en ese partido. Es similar: puede cambiar algunas características de los jugadores con el talento que tienen, especialmente Gibbs-White, Anderson, Hudson-Odoi, muy buenos jugadores».

«Así que tenemos que estar preparados para otro partido contra Brighton. Teníamos espacio para jugar. No vamos a tener ese espacio».

«Hay que entender que no somos el mismo equipo en casa y fuera, así que tenemos que mejorar la forma en que controlamos el entorno. Cada entrada es un gran momento para los aficionados del rival, así que tenemos que jugar mejor».

«Estamos preparados para un partido muy duro».

